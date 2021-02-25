早備入獄無悔抗爭 被告：憂出獄時香港面目全非

擬投證券 梁凌杰死後決「all in」

2019年6月前，杜啟華只是普通的港大畢業生，求學時期經歷國教風波和雨傘運動，及後曾投票支持梁天琦，但梁入獄後，他有感政治氣氛變得沉寂，原打算在證券行專心掙錢。直至梁凌杰在太古廣場墮樓身亡，杜深感震撼，決定「all in」投入抗爭，「就像背負遺詔，有人以死相諫一個政權，可以連生命都捨棄時，我們少少的付出算什麼」。

押署始知咬斷指 睹相「嚇一嚇」

一個月後，杜啟華在新城市廣場被捕，其間咬斷警長梁啟業的無名指。他說，直至被押返葵涌警署，有警員向他展示社交媒體資訊，問他「知唔知你整斷我同事隻手指」，他才知悉事件發展，「起初以為骨折，不知道整隻手指甩掉」。

庭上所見照片，梁啟業當時無名指的指頭斷開，甚至有指骨露出，狀甚駭人，杜啟華亦說首見斷指照片時「嚇一嚇」，「真的很血腥、很核突」，卻認為事情發展至如斯田地「好多嘢無得計」。

對於梁啟業後來獲授勳，以至他和其他警員連日供稱當時遭「暴徒」襲擊，杜啟華沒太多感受，只感法庭同屬「維穩機器」，批評法庭聲言不接受暴力，卻未曾處理警察的暴力行為，「（法庭的判決）可憐立法會的玻璃多於人民破碎的心」，「（法庭）想點就點啦，不相信法庭會為我帶來什麼公義」。

批法庭不接受暴力卻未理警暴

回望人生軌迹於過去一年多遽變，杜啟華雖惋惜卻無悔決定，「叫得all in，代表未開底牌，你已經將全部籌碼押出去，去得呢步就唔好後悔」。

明報記者 戴晴曦

（反修例風暴）