官稱力度遠超自衛 咬斷警指青年罪成

官稱事主冷靜沒誇大 屬可靠證人

就警長梁啟業被咬斷手指的有意圖而傷人罪，區域法院法官陳仲衡形容，觀乎梁在庭上表現，態度一直冷靜務實，沒誇大供辭對被告杜啟華（24歲）不利，亦未有因被咬斷手指而對被告懷恨在心，信納他為誠實可靠證人。

陳官表示，從案發影片可見，梁啟業正尋找被告的「人中」施壓，其食指沒按壓被告的右眼或眼眶。而即使出現按壓情况，相關力度必定不會大，被告不會感到不適。陳官認為，假如梁有意對被告使用令人受傷的武力，可更直接以拳腳或警棍攻擊，而非愚蠢地冒着被咬傷的危險，將手指放進正掙扎的被告口中，認為行為並非故意，只是意外。

官稱辯方專家不持平 讚控方專家

就控辯雙方各自傳召專家證人，爭議被告咬手指是否屬自主反應，陳官認為辯方專家證人、腦神經科醫生袁孟豪引述文獻時，未嚴謹審視當中的認受和權威程度，認為其意見不客觀和不持平，拒絕接納其證供。至於控方專家證人、腦神經科醫生余毓靈，陳官則讚揚臨牀經驗豐富，治學態度亦謙虛謹慎。

陳官接納余毓靈所指，本案沒文獻支持，驚嚇反應可致被告做出致粉碎性骨折的咬噬動作，加上余對被告反應時間所做的分析，認為可排除被告的咬噬動作屬無意識的自主反應。陳官又認為，被告當時正逃離警員追捕，加上其口中異物的大小等，他必然預見該異物為警員的手指，裁定被告有意圖使梁啟業身體受嚴重傷害，咬噬時甚至克服了鬆口的反射動作，力度亦遠高於自衛所需武力。

至於其餘3項控罪，陳官表示，當日遊行集會演變成騷亂和暴動，警員有需要更換防暴制服作驅散、掃蕩和拘捕，形容被告向商場中庭位置擲傘的行為粗暴、具攻擊和威嚇，會令混亂情况惡化，他後來亦有意用雨傘襲擊警員，裁定相關控罪成立。

【案件編號：DCCC778/19】

（反修例風暴）