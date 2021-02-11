「發生暴力衝突」6字描述7‧21襲擊 遭連番質問譏諷 官斥陳辭含糊 控方認白衣先動手

葉官甫開庭即要求控方澄清開案陳辭內容。他指出，控方以「白衣人與黑衣人激烈爭執，發生暴力衝突」來描述首次襲擊事件，葉官問是否雙方對打，哪一方先動手。代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行起初表示雙方互相指罵，在追問下才確認是白衣人先打黑衣人，其後黑衣人才以消防喉射水等還擊；而當黑衣人嘗試出閘時，白衣人便追打。葉官聽罷謂「哦，原來發生暴力衝突6個字係咁多嘢」，要求控方補充細節。

斥「倒敘法剪片」 官促補充細節

開案陳辭又提到，「雙方的爭執瞬即演變成暴力衝突。在衝突正酣之際，部分白衣人揮動木棍及藤條……」，葉官批評，控方沒交代衝突詳情，直接就跳到「正酣之際」，反問：「是否他們先對掌或氣功打了一輪？」斥控方「你好像用倒敘法及時空穿梭剪片，但現在不是拍片」。

葉官又稱，英龍圍的襲擊事件中，控方同樣只說雙方發生暴力衝突。控方解釋，當時白衣人用木棍打黑衣人，向他們投擲雜物，雙方有肢體碰撞。葉官隨即追問：「如何肢體碰撞？玩碰碰車？」周天行補充說雙方曾互相拉扯。

另外，控方於開案陳辭中描述7月16日元朗放映會的衝突事件。葉官追問事件與7月21日發生的事有何關係，周天行解釋自當日起，網上有人呼籲7月21日集會，亦有人說要保衛家園，強調事件有關聯，葉官卻反駁「難道當日屯門公園有粵曲晚會又寫出來？」

提5日前放映會被質疑關聯

控方認無證據願删

葉官質疑，信息是否直接引致 7．21的暴動，被告是否當日已圖謀7．21行動，「如果係咁樣組織及計劃，嗰件事就大好多」，又反問控方「點解15日不寫？17至20日又不寫？」周天行被多番追問後承認，沒有資料顯示被告與7月16日事件有關，同意刪去描述，並不傳召警員作供。

6名被告為王志榮（55歲）、黃英傑（49歲）、鄧懷琛（61歲）、吳偉南（58歲）、鄧英斌（62歲）及蔡立基（41歲）。聆訊今續，將傳召受害人作供。

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

明報記者

（反修例風暴）

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