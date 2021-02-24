【Emily】網民質疑安心篤數 薛永恒：有3%海外下載量唔奇

網民指非洲等下載稱冠

網民日前發現，安心出行喺安提瓜和巴布達、巴哈馬、伯利茲、百慕達嘅程式商店中，「健康與健身」類別排第一，被質疑港府係咪「用錢谷下載量」。薛永恒噚日喺港台《千禧年代》話，睇過279萬嘅登記，超過97%都喺香港，唔知道Apple或Google嘅商店排名榜係點安排；而據佢理解，好多香港人可能喺唔同地方留學、做嘢，佢哋用手提電話登記安心出行，所以紀錄就顯示喺其他國家，有幾個百分點嘅海外下載量，佢覺得唔出奇。

部分地區實際下載僅數次

資科辦：不清楚排行準則

政府資科辦亦喺facebook發帖，話根據官方應用程式商店資料顯示，部分安心出行下載量排第一位嘅地區，實際下載次數僅數次，而開曼群島、巴哈馬、百慕達甚至係「0」。資科辦話唔清楚排行榜嘅準則，亦唔評論相關資料嘅真確性，但提醒大家對網上資訊要小心求證，切勿輕信。