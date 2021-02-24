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2021年2月24日星期三
港聞二
24中心3‧16可打BioNTech疫苗 預約科興系統迫爆額滿 IT界指低估人數促擴伺服器
社工陪預約逾句鐘 長者：自己肯定搞唔掂
最快下周二私醫診所接種科興
料大規模接種後現變種 專家：仍有一定保護力
預約系統出錯 誤讓110人昨打疫苗
餅店兼職檢測3日無結果 求醫確診 專家批速度慢 憂大爆發化驗室不能應付
20確診者用安心出行 張竹君：會看出行紀錄
新春後再封區 新蒲崗兩廈強檢
財案料推失業者貸款計劃 上限8萬 工會斥「鐸叔」：負債方有錢度日
控方：白衣人拉閘打人前 黑衣先施襲 開案陳辭描述部分被告罵人 沒提襲擊
官准16受害人及「街外」證人全匿名 遮屏風作供
社工劉家棟定罪上訴駁回 減刑至囚8個月
上訴突轉上訴庭審理 林朗彥周庭撤申保釋
工人皇后山公屋地盤墮斃 遺兩幼女 等上樓四口家失支柱 遺孀怕編配傷心地
被拒保釋理由：黎智英因背景未獲信停危國安
流水集會案 警司：免激民情不派員到場
商會指港智慧地盤落後 一成工人常用新科技
昨開放手機申請 須掃描證件晶片核實身分 BNO簽證App K字頭特區護照難用
強檢大廈病翁墮樓亡 壓中檢測車撞傷途人
中大撒粉案再拘兩人 包括宿舍導師
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【Emily】張舉能評分42.5 終院首席法官新低
【Emily】經民聯兩會提案倡設疫苗通關通行證
【Emily】李梓敬話要舉報掛「光時」旗 黃文萱斥議員都唔係：係走狗咋
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【明報專訊】（請看附圖）
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