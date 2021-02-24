強檢大廈病翁墮樓亡 壓中檢測車撞傷途人

現場檢遺書 多街坊目擊需平復心情

事發昨早10時許，一名老翁於葵涌葵聯邨聯欣樓高處墮下，墮落大廈地下重創昏迷，救護員到場把事主送仁濟醫院搶救，終告不治。

現場為聯欣樓後門位置，聯欣樓因有確診者居住，前日被政府納入強制檢測大廈，住戶須於昨日前完成檢測，當局派出兩部流動檢測車及於地下設立臨時檢測站協助居民檢測。

72歲死者姓陳，有病患紀錄，墮樓壓中停泊大廈後門的後備流動檢測車車頂，再反彈飛至地面，肢體擊中一名46歲女途人。女途人額頭受傷及腹痛送瑪嘉烈醫院治理，警方於現場檢獲遺書，初步調查事件沒有可疑。

當時正於聯欣樓前門協助居民登記檢測的葵青區議員吳劍昇表示，事發時聽到一聲巨響，及後有街坊從後門呼救稱有人墮樓，他隨即趕往聯欣樓後門位置，當時墮樓翁已奄奄一息，被擊中的女街坊坐在一旁等候救援。吳稱涉事流動檢測車車頂被壓毁，當時有不少街坊及檢測人員目擊事件，事後需休息一段時間才能平復心情。