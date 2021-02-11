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昨開放手機申請 須掃描證件晶片核實身分 BNO簽證App K字頭特區護照難用

【明報專訊】英國政府上月底開放BNO簽證申請計劃後，昨正式開放手機應用程式（App）供港人申請BNO簽證，申請人可透過App掃描證件晶片等核實身分，毋須親身到簽證中心辦手續。以App完成申請者，不受獲發簽證後須於90日內抵英的限制。不過，英方提醒使用香港特區護照的申請人，於2019年夏天前簽發、號碼K字頭的特區護照現階段或未能透過App讀取晶片資料。

蘋果免費app排第二 Android逾萬下載

持有附生物特徵的特區護照、BNO或歐洲經濟區護照的公民，昨起可透過「UK Immigration: ID Check」App完成BNO簽證申請程序。截至昨午近3時，該app在蘋果App Store的免費App下載排行榜排名第二，在Google Play Store的下載量則逾萬。

先到官網填妥資料 後用app核實身分

申請人仍須透過英國官方網站申請，程序與早前無異，須填妥個人或家人資料及回答大量問題，網站其後會提醒申請人提交旅遊證件、在英住宿和生活開支證明、肺結核檢驗證明書等，並須聲明及付費，餘下的身分核實程序則可透過App完成。

按英方資料，申請人若利用電腦申請，須以App掃描完成網上申請後獲發的二維碼或配對連接碼，若使用智能電話遞交申請，填妥資料後會自動跳至App繼續手續。

申請人須用App拍攝護照中印有個人相片的頁面，並須拍到頁底的數字和英文字串，之後透過app掃描護照晶片；若使用特區護照，可將電話放到護照背面，若用其他護照，則須將電話放置在護照不同位置，直至App顯示資料核實完成（infomation checked），再掃描申請人臉孔及拍攝個人相片。

未能掃描者須到中心提交指模相片

不過，官方資料提到，2019年夏天前簽發、護照號碼為K字頭的特區護照或較難、甚至無法被讀取晶片，英方會繼續測試及改善技術。若申請人未能掃描護照，須到簽證中心提交指模及相片等以完成手續。英方建議以App申請者用BNO掃描，但亦提醒申請人獲批簽證後，入境英國時可用任何護照，不一定用申請簽證的護照，護照上也不會貼上簽證貼紙。

英國政府最新數字顯示，自去年7月15日至本月16日，已有約9000名擁有BNO資格的港人及受供養者獲批以酌情處理方法「Leave Outside the Rules」（簡稱LOTR）入境英國，而自上月31日推出BNO簽證後已有過千人申請，實際數字將在季度入境統計中公布。

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