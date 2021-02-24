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港聞二

商會指港智慧地盤落後 一成工人常用新科技

【明報專訊】香港建造商會訪問逾320名建造業從業員，10%表示過去兩年經常在工作中使用創新科技；逾四成認為如要在業內廣泛採用創新科技，至少需時5年。香港建造商會會長陳修杰認為，本港地盤運用創新科技情况較其他地方落後，冀推動地盤進一步應用、特別是涉及地盤安全的科技。

指科技開發者須熟業界運作

商會：難覓兼具兩者人才

商會去年11月23日至12月18日訪問323名建造業專業人員及工人，近六成受訪者認為，應用創新科技最大挑戰是缺乏人才，另分別有55%及53%受訪者認為，最大挑戰是從業員不願改變工作方式以及缺乏資金。

陳修杰表示，要為建造業開發切合地盤實際需求的科技，開發者不單要有科技專業，而且要了解建造業運作，目前難以找到兩者兼備的人才。46%受訪者認為，業內要最少5年才廣泛採用創新科技，陳修杰認為，與其他國家比較，本港在發展「智慧地盤」方面落後，稱相關概念近10年才有，冀透過商會的建造業安全基金撥款，結合創科人才及承建商，並提供開發資助，助行業轉型。

商會在2018年成立建造業安全基金，至今撥出逾520萬元資助14個創新安全項目，7個項目現在地盤應用，涉及人工智能、無人機、混合實境等，陳修杰舉例，人工智能航拍架空電纜可協助識別損壞組件或異常情况，減少工人高空工作意外。

相關字詞﹕創新科技 無人機 香港建造商會 創科線 創科線

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