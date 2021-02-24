流水集會案 警司：免激民情不派員到場

現為中區助理指揮官、時任港島總區行動部署理高級警司周詠儀在盤問下稱，警方於前年8月14日曾與民陣開會，出席會議的警員其後沒向她匯報民陣有意透過「流水式」方法疏導人潮，她自己亦「唔知咩係流水式」。周詠儀稱主要關注民陣有否有效方法，防止示威者的暴力或非法行為，她說，民陣未能提供有效方法，「呢方面拎唔到共識」，遂反對遊行及禁止遮打道集會。

辯方質疑不派軍裝警是否相信遊行會和平

辯方指出，根據警方內部指引，就性質和平但同時發生違法情况的公眾活動，警方應向主辦方發出警告。周詠儀回應，假如向示威者發出警告將刺激對方情緒，有很大風險釀成警民衝突，故決定當日不發出警告，亦不展示警告旗幟，「警告與否並非我最重要嘅考慮」。

辯方質疑，警方不調配軍裝警員到場的決定是否反映周詠儀有信心遊行會和平進行，周回應當時欲減低警民衝突風險，形容決定屬風險評估，而非信心問題。聆訊今續。

【案件編號：DCCC536/20】

（反修例風暴）