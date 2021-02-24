被拒保釋理由：黎智英因背景未獲信停危國安

黎智英一方願住所斷網限制訪客

根據高院判辭透露，律政司早前向法庭呈上新資料，包括一些涉及黎智英的交易紀錄，以及黎智英再涉串謀他人協助「12港人」之一李宇軒潛逃案的案情等。代表黎智英一方主動新增保釋條件，包括切斷黎智英住所內互聯網服務，及限制出入其住所的訪客人數及時長。

對於黎智英一方認為法庭不應就律政司呈上的新資料給予任何比重，彭官指出，根據終院判辭，法庭考慮是否向涉國安法的被告批出保釋時，任何相關文件均可考慮，加上這些資料具有質素，故會考慮。法庭亦須考慮干犯國安法的被告會否繼續任何會危害國安的行為，並非只着眼被告現時涉及的罪行。黎智英一方提出的保釋條件，例如不對外發表任何言論、不接受訪問等，只能確保黎智英不會作出一部分危害國安的行為，但並非全部。

彭官同意黎智英一方稱，一個人的財力、政治理念及連繫在本質上不構成任何罪行，但以黎智英的個人背景而言，無法不考慮這些因素，經考慮整體情况後，未能信服黎智英保釋其間不會作出任何危害國安的行為，故拒絕讓他保釋。

陳梓華入稟促警交還受保障資料

另外，29歲律師助理陳梓華上周三（17日）被控《港區國安法》下的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」罪，涉及參與「Stand With Hong Kong」團隊（又稱「重光團隊」）和協助李宇軒偷渡往台灣。他前日入稟高等法院，表示早前遭警方入屋蒐證，要求警方交還受「法律專業保密權」保障的資料。

【案件編號：HCCP 738/20、HCMP 226/21】

（港區國安法）