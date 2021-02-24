港聞

港聞二

被拒保釋理由：黎智英因背景未獲信停危國安

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英早前被控《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，早前遭終審法院擱置保釋。黎日前再到高院申請保釋被拒，國安法指定法官彭寶琴昨頒下理由書，稱考慮到律政司呈上黎另再涉違國安法等資料，以黎智英的個人背景，未能信服他會停止涉危害國安的行為，故此拒絕讓他保釋。

黎智英一方願住所斷網限制訪客

根據高院判辭透露，律政司早前向法庭呈上新資料，包括一些涉及黎智英的交易紀錄，以及黎智英再涉串謀他人協助「12港人」之一李宇軒潛逃案的案情等。代表黎智英一方主動新增保釋條件，包括切斷黎智英住所內互聯網服務，及限制出入其住所的訪客人數及時長。

對於黎智英一方認為法庭不應就律政司呈上的新資料給予任何比重，彭官指出，根據終院判辭，法庭考慮是否向涉國安法的被告批出保釋時，任何相關文件均可考慮，加上這些資料具有質素，故會考慮。法庭亦須考慮干犯國安法的被告會否繼續任何會危害國安的行為，並非只着眼被告現時涉及的罪行。黎智英一方提出的保釋條件，例如不對外發表任何言論、不接受訪問等，只能確保黎智英不會作出一部分危害國安的行為，但並非全部。

彭官同意黎智英一方稱，一個人的財力、政治理念及連繫在本質上不構成任何罪行，但以黎智英的個人背景而言，無法不考慮這些因素，經考慮整體情况後，未能信服黎智英保釋其間不會作出任何危害國安的行為，故拒絕讓他保釋。

陳梓華入稟促警交還受保障資料

另外，29歲律師助理陳梓華上周三（17日）被控《港區國安法》下的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」罪，涉及參與「Stand With Hong Kong」團隊（又稱「重光團隊」）和協助李宇軒偷渡往台灣。他前日入稟高等法院，表示早前遭警方入屋蒐證，要求警方交還受「法律專業保密權」保障的資料。

【案件編號：HCCP 738/20、HCMP 226/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕法律專業保密權 串謀協助罪犯 12港人 法官彭寶琴 保釋被拒 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 黎智英 壹傳媒 港區國安法

上 / 下一篇新聞

24中心3‧16可打BioNTech疫苗 預約科興系統迫爆額滿 IT界指低估人數促擴伺服器
24中心3‧16可打BioNTech疫苗 預約科興系統迫爆額滿 IT界指低估人數促擴伺服器
社工陪預約逾句鐘 長者：自己肯定搞唔掂
社工陪預約逾句鐘 長者：自己肯定搞唔掂
最快下周二私醫診所接種科興
最快下周二私醫診所接種科興
料大規模接種後現變種 專家：仍有一定保護力
料大規模接種後現變種 專家：仍有一定保護力
預約系統出錯 誤讓110人昨打疫苗
預約系統出錯 誤讓110人昨打疫苗
餅店兼職檢測3日無結果 求醫確診 專家批速度慢 憂大爆發化驗室不能應付
餅店兼職檢測3日無結果 求醫確診 專家批速度慢 憂大爆發化驗室不能應付
20確診者用安心出行 張竹君：會看出行紀錄
20確診者用安心出行 張竹君：會看出行紀錄
新春後再封區 新蒲崗兩廈強檢
新春後再封區 新蒲崗兩廈強檢
財案料推失業者貸款計劃 上限8萬 工會斥「鐸叔」：負債方有錢度日
財案料推失業者貸款計劃 上限8萬 工會斥「鐸叔」：負債方有錢度日
控方：白衣人拉閘打人前 黑衣先施襲 開案陳辭描述部分被告罵人 沒提襲擊
控方：白衣人拉閘打人前 黑衣先施襲 開案陳辭描述部分被告罵人 沒提襲擊
官准16受害人及「街外」證人全匿名 遮屏風作供
官准16受害人及「街外」證人全匿名 遮屏風作供
社工劉家棟定罪上訴駁回 減刑至囚8個月
社工劉家棟定罪上訴駁回 減刑至囚8個月
上訴突轉上訴庭審理 林朗彥周庭撤申保釋
上訴突轉上訴庭審理 林朗彥周庭撤申保釋
工人皇后山公屋地盤墮斃 遺兩幼女 等上樓四口家失支柱 遺孀怕編配傷心地
工人皇后山公屋地盤墮斃 遺兩幼女 等上樓四口家失支柱 遺孀怕編配傷心地
流水集會案 警司：免激民情不派員到場
流水集會案 警司：免激民情不派員到場
商會指港智慧地盤落後 一成工人常用新科技
商會指港智慧地盤落後 一成工人常用新科技
昨開放手機申請 須掃描證件晶片核實身分 BNO簽證App K字頭特區護照難用
昨開放手機申請 須掃描證件晶片核實身分 BNO簽證App K字頭特區護照難用
強檢大廈病翁墮樓亡 壓中檢測車撞傷途人
強檢大廈病翁墮樓亡 壓中檢測車撞傷途人
中大撒粉案再拘兩人 包括宿舍導師
中大撒粉案再拘兩人 包括宿舍導師
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】宣誓修例 DQ後或追薪 岑敖暉曬6毫子積蓄：追飽佢
【Emily】宣誓修例 DQ後或追薪 岑敖暉曬6毫子積蓄：追飽佢
【Emily】懲教署長話想學中式步操 入境海關：有派員取經
【Emily】懲教署長話想學中式步操 入境海關：有派員取經
【Emily】網民質疑安心篤數 薛永恒：有3%海外下載量唔奇
【Emily】網民質疑安心篤數 薛永恒：有3%海外下載量唔奇
【Emily】張舉能評分42.5 終院首席法官新低
【Emily】張舉能評分42.5 終院首席法官新低
【Emily】經民聯兩會提案倡設疫苗通關通行證
【Emily】經民聯兩會提案倡設疫苗通關通行證
【Emily】李梓敬話要舉報掛「光時」旗 黃文萱斥議員都唔係：係走狗咋
【Emily】李梓敬話要舉報掛「光時」旗 黃文萱斥議員都唔係：係走狗咋