工人皇后山公屋地盤墮斃 遺兩幼女 等上樓四口家失支柱 遺孀怕編配傷心地

疑無扣好安全繩 地盤暫停工

現場為皇后山一個房屋署公屋地盤。昨早11時許，39歲死者洪明偉事發時在興建中的大廈高層一單位安裝鋁窗時，疑因沒有扣好安全繩，失足跌至大廈平台，當場證實身亡。勞工處及警方派員到場調查意外原因。勞工處表示，已向承建商發出「暫時停工通知書」，正調查事件。

死者顧家 放假常與女兒看電影

死者與太太、一對10歲及6歲女兒、母親及兄長擠在天水圍一個3人公屋單位。遺孀洪太憶述與丈夫2006年在內地相識，兩年後結婚，2010年誕下長女後移居香港，她說丈夫「好惜小朋友、好顧家」。

洪太說亡夫當地盤鋁窗工人10多年，未曾聽他提及工作期間受傷，平時在家中話題圍繞兩名愛女，鮮有提及工作，放假時常與兩名女兒在房內食薯片與看電影。洪太表示一家四口的生活依靠丈夫約兩萬多元月入及自己兼職的二三千元，如今丈夫突然身故頓感徬徨，「我𠵱家唔知點算，我老公無啦啦咁嘅意外，我都唔知以後嘅生活點過」，又說曾向兩名女兒提及丈夫意外離世，但她們似乎仍未能理解。

洪太表示一家四口已輪候公屋7年半，至今在輪候冊上仍排在超過1400個申請後。洪太說夫婦曾希望獲編往事發現場的皇后山邨「新樓」，但如今丈夫卻魂斷該邨，「我唔會去嗰度」，只希望能夠獲派天水圍區內的公屋單位，方便日後兼顧全職工作及照顧兩名女兒，慨嘆「我未諗到長遠，剩係諗到𠵱家」。

承建商慰問家屬 提恩恤安排

協助死者家屬的工業傷亡權益會幹事梁金愛稱，地盤承建商協興工程已主動接觸死者家屬問候，亦有提及恩恤安排。協興工程表示，對意外深表難過，對家屬致以最深切慰問，會積極協助家屬渡過難關，亦會全力配合部門調查意外原因。房委會稱涉事地盤現正進行上蓋工程，預期本年下半年完工，會配合警方及勞工處調查。

翻查資料，皇后山一帶地盤過去半年亦曾發生工人墮樓。去年10月14日，一名44歲姓周女工於上址工作期間，失足從約15米高的工作平台墮下，頭、手及腳受傷重創昏迷不醒，送院搶救後一度命危。