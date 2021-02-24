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社工劉家棟定罪上訴駁回 減刑至囚8個月

【明報專訊】註冊社工劉家棟前年7月27日在警方與示威者之間調停，涉擋在警員盾前，被裁定阻差辦公罪成，判囚一年。他早前就定罪及判刑提上訴，高院昨日頒下判辭，駁回定罪上訴申請，但裁定刑期上訴得直，准他減刑至8個月監禁。法官強調劉家棟聲稱以中立身分從事社工工作，但他的衣服印有「社工造反，抗命無罪」字眼，難言與其說法一致。

官：衣服印「造反」等字眼

　　難言身分中立

劉家棟（25歲）被原審主任裁判官蘇文隆判囚一年，早前服刑一周後，獲高院批准保釋等候上訴，昨須返監獄服刑。他離開犯人欄前向旁聽席舉起OK手勢，女友泣不成聲。

上訴方早前指出，劉家棟在警方防線前舉高雙手，涉及暴力程度低，質疑原審判刑太重。法官黃崇厚在判辭指出，根據終審法院和上訴庭就近期社會事件的案例，法庭須考慮劉在非法集結的場景犯案；從衣著和環境而言，他並非在場的「第三者」，原本是參與集結的人，他當時的行為亦會阻撓警方處理非法集結，判刑需起警惕作用。

黃官表示，劉的行為無疑影響警員在嚴峻環境下執勤，客觀上鼓勵在場的非法集結者，並且延誤了警方行動，導致公共秩序受阻，所以判監是無可避免，緩刑或社會服務令均不適合。不過，黃官認為平衡各方因素，加上顧及劉在本案是初犯，監禁8個月足以反映案情及罪責。

定罪方面，上訴方爭議劉家棟只想和警員理論，讓示威者安全撤退，行為不構成阻差辦公。黃官認為沒有證據顯示劉對聚集人群有影響力，即使他想人群安全散去，亦只屬一廂情願，遂裁定原審定罪合理，駁回定罪上訴。

【案件編號：HCMA137/20】

相關字詞﹕上訴定罪駁回 阻差辦公 劉家棟 警民衝突 元朗 反修例運動

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