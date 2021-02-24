控方：白衣人拉閘打人前 黑衣先施襲 開案陳辭描述部分被告罵人 沒提襲擊

6被告6控罪分3次襲擊

稱持藤條等施襲12人傷

控方開案陳辭中，將6名被告共6項控罪分為3次襲擊事件，其中兩次在元朗站，一次在元朗站附近的英龍圍外，依據29段元朗站閉路電視片段、19段形點閉路電視片段、3段市民提供的片段、12段警方從網上擷取的公開片段，作為辨認被告的證據。

50白衣人與百黑衣人「暴力衝突」

第一次襲擊事件發生於2019年7月21日晚上10時48分至11時14分，涉及4名被告，包括報稱運輸公司東主的首被告王志榮（55歲，圖）、工程公司東主的次被告黃英傑（49歲）、河瀝背村居民代表的第7被告鄧英斌（62歲，圖）及機械技工的第8被告蔡立基（41歲），被控各一項暴動及有意圖而傷人罪。控方指出，當時有逾50名白衣人聚集在元朗站，與約百名在閘內的黑衣人發生暴力衝突。王身穿印有「中國制造」紅色字樣的白衣，用金屬垃圾桶蓋襲擊一名黑衣男及擲物；黃用手指指向並咒罵黑衣人；鄧手持黑色長枝條，與白衣人行走和聚集；蔡向黑衣人擲物，並以藤條在通往月台的樓梯上擊打一名男子。十多分鐘後，白衣人走到月台及列車車廂內施襲，引起巨大騷動。當時王手持藤條，咒罵車廂內乘客；鄧則在白衣人以木棍襲擊黑衣人時一同行事。該次襲擊中有11人遇襲受傷，包括輕微觸痛、裂傷及血腫。

第二次襲擊發生於翌日零時至零時20分，牽涉任燒烤場東主的第5被告鄧懷琛（61歲）及綽號「飛天南」的第6被告吳偉南（58歲），被控各一項暴動及串謀有意圖而傷人罪。控方稱當時逾30名白衣人在英龍圍外聚集，與黑衣人爭執並演變暴力衝突，鄧和吳分持長枝條及木棍襲擊黑衣人。數分鐘後吳暈倒在地，其後送院。鄧追趕黑衣人至元朗站J出口外，手持破爛雨傘指罵及襲擊黑衣人並擲物。

第三次襲擊只涉鄧懷琛一人，他另被控各一項暴動及有意圖而傷人罪。控方指出，約零時29分至零時32分，逾30名白衣人在元朗站J出口外，當時捲閘已關閉，站內一名黑衣男子用雨傘襲擊白衣人，白衣人隨即強行拉開捲閘，衝入大堂施襲。鄧一直靠近這些白衣人，並與他們一同離開。事件中一人在元朗站近K出口遭襲擊至瘀傷及紅腫。

兩被告離港北上時被捕

警方事後上門拘捕及通緝各被告，其中黃英傑經羅湖離港時被捕，鄧懷琛經落馬洲離港時被捕，他與吳偉南及鄧英斌均在認人程序被認出。聆訊今續，將傳召警方證人作供。

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

明報記者

（反修例風暴）