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財案料推失業者貸款計劃 上限8萬 工會斥「鐸叔」：負債方有錢度日

【明報專訊】跨黨派建議設立失業援助金，政府一直拒絕，財政司長陳茂波今日將在立法會宣讀新一份《財政預算案》，多間傳媒引述消息報道，預算案將推出由政府百分百擔保的個人貸款計劃，供失業者向銀行申請，貸款額上限8萬元，年息1厘，若借貸者能在5年還款期如期還款，可獲退還利息，變相免息貸款。有工會稱失業貸款致失業者背負債項，往後數年財政壓力或更大，政策反映政府「孤寒鐸叔」。

政府擔保 5年還清可免息

《星島日報》、《經濟日報》及商台分別引述消息，指預算案將提出為失業者設立個人貸款計劃，供失業數個月的人申請，借貸額為失業前月薪的6倍，上限8萬元，年息1厘，還款期5年，由政府百分百擔保，現時負責中小企融資擔保計劃的按揭證券公司承做，銀行負責審批，預計涉及逾百億元。

失業者申請時要向銀行提供證明或簽署失業聲明，證明自己失業數個月，並以失業前稅單或出糧戶口紀錄，證明自己失業前的平均月薪，以決定可借貸額。借貸者在首12個月只還息不還本，第13個月起開始本息攤還，若能在5年還款期內如期還款，可獲退還利息，即變相免息貸款。

工盟：保就業資助僱主出糧

要失業者借錢「大細超」

職工盟總幹事蒙兆達表示，政府要失業者多背負一筆債，才可有錢度日，批評政府「孤寒鐸叔」。他稱，政府花900億元推「保就業」計劃，資助僱主出糧，卻要失業者借錢，「反映政府『大細超』」；借貸或可助失業者解一時燃眉之急，但日後或要面對更大財困。他解釋，不少失業者要做「向下流」的工作，收入減少，同時要還債，財政壓力反而更大，若最終未能還款，甚至要宣布破產，「政策只是延後失業問題『爆煲』的時間」。

陳茂波今早在立法會宣讀預算案後，下午會出席記者會，晚上7時半出席電視台聯合舉辦的《財政預算案論壇》；明早8時將出席聯合電台節目《財政司司長熱線》。

相關字詞﹕職工盟 失業借貸 失業 財政預算案 陳茂波

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