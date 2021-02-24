新春後再封區 新蒲崗兩廈強檢

【明報專訊】政府相隔兩周後，昨晚再突擊封區強制檢測，是農曆新年後首次行動。被圍封的新蒲崗錦榮街兩幢大廈，包括昨有一宗源頭不明確診的金橋大廈及過去兩周零確診的東誠大廈，政府解釋封區是因兩廈樓齡較舊，劏房情况普遍，經評估後認為感染風險較高。
一廈過去兩周零確診 政府：樓齡舊
政府昨晚8時半宣布將金橋大廈及東誠大廈列受限區，居民須於今晨2時前檢測，目標今早約7時解封。昨晚多輛警車駛至受限區時，錦榮街一帶商舖及食肆已關門，不少職員下午收到封區消息後紛紛提前落閘；9時許起居民陸續下樓檢測，民政局長徐英偉約10時10分到場視察，約20分鐘後離去。
翻查資料，過去兩周金橋大廈有一宗確診，是昨午疫情記者會公布確診的24歲無業男患者（第10895宗），屬源頭不明個案，故其居住的大廈須強檢。該患者無病徵，潛伏期內曾到尖沙嘴重慶大廈購物。
位於金橋大廈對面的東誠大廈過去兩周沒人確診。政府發言人解釋，金橋近期有確診，而上述兩廈樓齡較舊，劏房情况普遍，經評估後認為感染風險或較高，決定發出限制與檢測宣告。黃大仙區議員郭秀英斥封區擾民，又批政府沒提前通知，街坊會害怕。
今次是政府自1月23日以來第27次封區，自政務司長張建宗在2月1日宣布每日封區至年廿九，由當日起連續9日封區至2月9日（年廿八），其後暫停行動兩周。