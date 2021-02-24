新春後再封區 新蒲崗兩廈強檢

一廈過去兩周零確診 政府：樓齡舊

政府昨晚8時半宣布將金橋大廈及東誠大廈列受限區，居民須於今晨2時前檢測，目標今早約7時解封。昨晚多輛警車駛至受限區時，錦榮街一帶商舖及食肆已關門，不少職員下午收到封區消息後紛紛提前落閘；9時許起居民陸續下樓檢測，民政局長徐英偉約10時10分到場視察，約20分鐘後離去。

翻查資料，過去兩周金橋大廈有一宗確診，是昨午疫情記者會公布確診的24歲無業男患者（第10895宗），屬源頭不明個案，故其居住的大廈須強檢。該患者無病徵，潛伏期內曾到尖沙嘴重慶大廈購物。

位於金橋大廈對面的東誠大廈過去兩周沒人確診。政府發言人解釋，金橋近期有確診，而上述兩廈樓齡較舊，劏房情况普遍，經評估後認為感染風險或較高，決定發出限制與檢測宣告。黃大仙區議員郭秀英斥封區擾民，又批政府沒提前通知，街坊會害怕。

今次是政府自1月23日以來第27次封區，自政務司長張建宗在2月1日宣布每日封區至年廿九，由當日起連續9日封區至2月9日（年廿八），其後暫停行動兩周。

（疫情第四波）