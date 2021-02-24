餅店兼職檢測3日無結果 求醫確診 專家批速度慢 憂大爆發化驗室不能應付

病人兩度看私醫 轉介威院後留醫ICU

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，該名55歲女子在2月15日發燒，17日向私家醫生求醫，至19日到普通科門診取樣本瓶。她的病徵沒消退，故前日（22日）再看私醫，被轉介至威院。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞補充稱，病人有慢性病，她在19日取樣本包，其後一直不適，至22日到威院急症室求診並入院，院方替她做鼻咽拭子測試，驗出陽性。至於病人之前提交深喉唾液樣本，當晚亦收到結果，對新冠病毒呈陽性。

被問為何病人提交樣本後仍需第二度看私家醫生，何婉霞解釋，近日市民對檢測服務需求增加，「上周（每日）派2萬至3萬個樣本包，前日派逾1.8萬個，檢測時間長了」。何婉霞並稱，普通科門診檢測服務主要針對無病徵或自覺有風險的市民使用，呼籲如有病徵應盡快求醫，讓醫生安排何時檢測，以免延誤治療。

梁子超稱隔幾日出報告「意義喪失」

倘現源頭不明個案變「白做」

呼吸系統科專科醫生梁子超批評，政府派樽容量未能應付龐大檢測需求，化驗速度慢，令報告滯後。他認為，化驗室需要在兩日內出報告，「如果隔幾日先出報告，是浪費檢測，意義喪失」，因為患者會持續在社區傳播，「之後搵到源頭不明個案都係『白做』」。他擔心若社區大爆發，化驗室將不能應付，促請當局加強服務。

此外，初步確診患者亦包括一名曾到葛量洪醫院紓緩醫學科病房探病的女子。她在2月20及21日探病，均有出示檢測陰性結果證明，每次逗留約半小時，全程戴口罩。至2月22日她出現流鼻水，遂到流動採樣站檢測，昨初確。醫管局稱，該女子探訪的親友，以及同病格的另外3名病人被列密切接觸者，須檢疫。

花墟工作男子初確 張竹君稱需觀察有傳播否

另外，一名曾在花墟工作的22歲男子也初步確診。他在2月2至13日於花墟道18號一間花店賣花，11日出現喉嚨痛。張竹君認為要持續觀察，才知道花墟有無傳播。

限聚令今起放寬至4人

此外，繼上周四放寬食肆可4人同枱後，實施近3個月的2人限聚令亦放寬。政府昨宣布，今日零時起在公眾場所聚集人數限制放寬至4名；另延長第599章下相關規例的有效期至9月30日，包括口罩令、由海外到港者要強制檢疫等7項規例。

張竹君稱社區傳播鏈一直無斷，亦比較難斷，很多患者病徵較輕或很遲才做檢測，而當局放寬社交距離措施需考慮很多因素包括公共衛生，盼市民繼續保持社交距離。

明報記者

（疫情第四波）