預約系統出錯 誤讓110人昨打疫苗

長者「信阿爺」打科興 有人誤稱打了阿斯利康

67歲的李女士是因網頁出錯而可提早打針的長者，她形容心情「開心」，說昨凌晨零時正在網上預約，等了10多分鐘便能進入系統。她說對國產疫苗有信心，「以前疫苗都係用呢個技術」，希望更多人盡早接種，恢復正常社交生活。記者昨晚9時許致電李女士，她說沒不良反應，讚賞「很好（very good）」。

75歲的李先生在打針後稱「信阿爺、信政府」而打科興，不會相信謠言及外國。陳先生形容提早接種是「意外之財」，希望趕及3月底赴英探親前打第二針。不過，有打針市民記錯疫苗名稱，吳先生向記者說是注射阿斯利康，及後更正是科興疫苗；徐先生則講錯為國藥。

曾中風、患高血壓的72歲David到場詢問其健康狀况可否打疫苗，但職員着他致電熱線詢問。他批評政府荒謬、解說不清楚，而他不是用智能手機，不能網上預約，正為打疫苗四處奔波。

逾千跨境司機預約 冀打後內地可放寬檢測

政府昨安排特定行業優先組別者到銅鑼灣中央圖書館展覽館接種科興，包括跨境司機、安老院舍、航空從業員、醫護等。港粵運輸業聯會會長余家洪說，逾千名司機已預約，業界希望打疫苗後，內地可放寬至每3日或7日檢測一次，加快過關流程。

東區醫院婦產科病房經理梁翠瑩說，接種疫苗後較安心，不論其保護率高低，疫苗對醫護已有一定保護，希望更多市民打針，減輕醫護工作負擔。安老院舍保健員鍾女士說打疫苗能保護自己及院友，希望院舍盡快開放探訪，「有屋企人成年無見老人家，都好慘」。

（疫情第四波）