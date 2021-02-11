港聞

港聞一

預約系統出錯 誤讓110人昨打疫苗

【明報專訊】預約接種科興疫苗的網站昨天「大塞車」，但有110人、主要是長者成功預約，還因網頁出錯而可提早在昨天到中央圖書館打針。有長者說提早打針是「意外之財」，又稱「信阿爺、信政府」，故選擇打科興。不過，有部分長者打針後被問及打的是什麼疫苗時，錯說為英國的「阿斯利康」疫苗及另一款國產疫苗「國藥」。

長者「信阿爺」打科興 有人誤稱打了阿斯利康

67歲的李女士是因網頁出錯而可提早打針的長者，她形容心情「開心」，說昨凌晨零時正在網上預約，等了10多分鐘便能進入系統。她說對國產疫苗有信心，「以前疫苗都係用呢個技術」，希望更多人盡早接種，恢復正常社交生活。記者昨晚9時許致電李女士，她說沒不良反應，讚賞「很好（very good）」。

75歲的李先生在打針後稱「信阿爺、信政府」而打科興，不會相信謠言及外國。陳先生形容提早接種是「意外之財」，希望趕及3月底赴英探親前打第二針。不過，有打針市民記錯疫苗名稱，吳先生向記者說是注射阿斯利康，及後更正是科興疫苗；徐先生則講錯為國藥。

曾中風、患高血壓的72歲David到場詢問其健康狀况可否打疫苗，但職員着他致電熱線詢問。他批評政府荒謬、解說不清楚，而他不是用智能手機，不能網上預約，正為打疫苗四處奔波。

逾千跨境司機預約 冀打後內地可放寬檢測

政府昨安排特定行業優先組別者到銅鑼灣中央圖書館展覽館接種科興，包括跨境司機、安老院舍、航空從業員、醫護等。港粵運輸業聯會會長余家洪說，逾千名司機已預約，業界希望打疫苗後，內地可放寬至每3日或7日檢測一次，加快過關流程。

東區醫院婦產科病房經理梁翠瑩說，接種疫苗後較安心，不論其保護率高低，疫苗對醫護已有一定保護，希望更多市民打針，減輕醫護工作負擔。安老院舍保健員鍾女士說打疫苗能保護自己及院友，希望院舍盡快開放探訪，「有屋企人成年無見老人家，都好慘」。

（疫情第四波）

上 / 下一篇新聞

24中心3‧16可打BioNTech疫苗 預約科興系統迫爆額滿 IT界指低估人數促擴伺服器
24中心3‧16可打BioNTech疫苗 預約科興系統迫爆額滿 IT界指低估人數促擴伺服器
社工陪預約逾句鐘 長者：自己肯定搞唔掂
社工陪預約逾句鐘 長者：自己肯定搞唔掂
最快下周二私醫診所接種科興
最快下周二私醫診所接種科興
料大規模接種後現變種 專家：仍有一定保護力
料大規模接種後現變種 專家：仍有一定保護力
餅店兼職檢測3日無結果 求醫確診 專家批速度慢 憂大爆發化驗室不能應付
餅店兼職檢測3日無結果 求醫確診 專家批速度慢 憂大爆發化驗室不能應付
20確診者用安心出行 張竹君：會看出行紀錄
20確診者用安心出行 張竹君：會看出行紀錄
新春後再封區 新蒲崗兩廈強檢
新春後再封區 新蒲崗兩廈強檢
財案料推失業者貸款計劃 上限8萬 工會斥「鐸叔」：負債方有錢度日
財案料推失業者貸款計劃 上限8萬 工會斥「鐸叔」：負債方有錢度日
控方：白衣人拉閘打人前 黑衣先施襲 開案陳辭描述部分被告罵人 沒提襲擊
控方：白衣人拉閘打人前 黑衣先施襲 開案陳辭描述部分被告罵人 沒提襲擊
官准16受害人及「街外」證人全匿名 遮屏風作供
官准16受害人及「街外」證人全匿名 遮屏風作供
社工劉家棟定罪上訴駁回 減刑至囚8個月
社工劉家棟定罪上訴駁回 減刑至囚8個月
上訴突轉上訴庭審理 林朗彥周庭撤申保釋
上訴突轉上訴庭審理 林朗彥周庭撤申保釋
工人皇后山公屋地盤墮斃 遺兩幼女 等上樓四口家失支柱 遺孀怕編配傷心地
工人皇后山公屋地盤墮斃 遺兩幼女 等上樓四口家失支柱 遺孀怕編配傷心地
被拒保釋理由：黎智英因背景未獲信停危國安
被拒保釋理由：黎智英因背景未獲信停危國安
流水集會案 警司：免激民情不派員到場
流水集會案 警司：免激民情不派員到場
商會指港智慧地盤落後 一成工人常用新科技
商會指港智慧地盤落後 一成工人常用新科技
昨開放手機申請 須掃描證件晶片核實身分 BNO簽證App K字頭特區護照難用
昨開放手機申請 須掃描證件晶片核實身分 BNO簽證App K字頭特區護照難用
強檢大廈病翁墮樓亡 壓中檢測車撞傷途人
強檢大廈病翁墮樓亡 壓中檢測車撞傷途人
中大撒粉案再拘兩人 包括宿舍導師
中大撒粉案再拘兩人 包括宿舍導師
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】宣誓修例 DQ後或追薪 岑敖暉曬6毫子積蓄：追飽佢
【Emily】宣誓修例 DQ後或追薪 岑敖暉曬6毫子積蓄：追飽佢
【Emily】懲教署長話想學中式步操 入境海關：有派員取經
【Emily】懲教署長話想學中式步操 入境海關：有派員取經
【Emily】網民質疑安心篤數 薛永恒：有3%海外下載量唔奇
【Emily】網民質疑安心篤數 薛永恒：有3%海外下載量唔奇
【Emily】張舉能評分42.5 終院首席法官新低
【Emily】張舉能評分42.5 終院首席法官新低
【Emily】經民聯兩會提案倡設疫苗通關通行證
【Emily】經民聯兩會提案倡設疫苗通關通行證
【Emily】李梓敬話要舉報掛「光時」旗 黃文萱斥議員都唔係：係走狗咋
【Emily】李梓敬話要舉報掛「光時」旗 黃文萱斥議員都唔係：係走狗咋