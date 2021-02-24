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料大規模接種後現變種 專家：仍有一定保護力

【明報專訊】本港開始新冠疫苗接種，打針後的有效保護時間未明。對於大規模人口接種新冠疫苗後，會否令新冠病毒改變或變種以適應環境，港大微生物學系臨牀助理教授薛達接受本報查詢時表示，未來有可能出現變異病毒株，以逃避疫苗誘發的免疫力；面對變種病毒株，疫苗仍有一定程度保護，尤其是重症。

料2022年前有較好兒童疫苗

薛達相信新冠病毒或如其他呼吸道病毒將永久存在，部分人例如長者，未來可能需補種加強劑，以應付變種病毒株。

目前新冠疫苗不宜供兒童接種，薛達認為病毒不太可能會突然變種並令兒童產生重症，又說不少藥廠已開始對兒童進行第三期新冠疫苗臨牀測試，料2022年前會有好的疫苗供兒童接種。

何栢良：科興保護期約6月至1年 BioNTech效力料更長久

本港周五正式展開新冠疫苗接種，5類優先群組暫時可預約接種科興疫苗，而BioNTech疫苗則料本周抵港，3月16日可供接種。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，現時無明確數據顯示疫苗有效保護時間，仍需時觀察，估計科興疫苗與其他流感疫苗差不多，有效保護期為6個月至一年。BioNTech核酸疫苗數據顯示接種者會產生細胞免疫，料保護期會較滅活疫苗長。

何栢良不建議市民接種後抽血檢驗血液有否抗體，一般檢驗抗體非臨牀研究所指的中和抗體水平，僅看是否有抗體反應，而且藥廠已證明接種疫苗會產生抗體，市民抽血驗抗體並不符合成本效益。

網傳林鄭非接種科興疫苗

何栢良稱假資訊

對於網上流傳特首林鄭月娥與官員前日非接種科興疫苗，何栢良稱是「假資訊 」，科興疫苗有兩款包裝，一種是獨立預先包裝，可直接注射；另一款是多劑量樽，醫護從樽內抽出適當分量接種，前日官員是用多劑量樽及幼針，估計可能官員或議員怕痛而改用幼針。林鄭月娥表示，網上資訊流傳得快，技巧非常高，港府會「打醒十二分精神」，每日監察社交媒體信息，有需要時馬上澄清。

明報記者

（疫情第四波）

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