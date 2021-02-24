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最快下周二私醫診所接種科興

【明報專訊】首批100萬劑科興疫苗上周抵港，政府本周五起在社區接種中心為已預約的優先群組打科興疫苗，首輪預約平均每日注射5000針，之後會擴展至私家醫生診所。政府昨日為私家醫生簡介接種計劃，有私家醫生表示，政府將於日內開放訂購網站，預計下周二、三私家醫生可開始為市民打科興疫苗。有接近政府消息人士表示，若私家醫生「打得快」，每日預計最多可打8萬針。

消息：如手快一日可打8萬針

科興疫苗將在5間社區疫苗接種中心、醫管局轄下18間普通科門診，以及1500間私家診所接種，政府昨向私家醫生簡介安排，食物及衛生局長陳肇始昨亦有出席簡介會，她離場時表示，預計私家醫生3月中之前開始接種。被問及BioNTech疫苗是否本周四抵港，陳肇始說，該疫苗本周內抵港。

家庭醫生林永和會後表示，當局在簡介會上稱，預計私家醫生下周二、三起可在診所為市民打科興疫苗，政府將設網站讓私家醫生訂科興疫苗，每次訂40劑或80劑，疫苗會附帶腎上腺素，一旦市民接種後出現副作用可使用，由於疫苗要打兩針，私家醫生預訂後約3周，政府會再向他們派發相應數目的疫苗，供私家醫生為市民打第二針。

西醫工會：倘接種者拒逗留觀察

副作用不應私醫負責

西醫工會會長楊超發表示，政府建議接種者打針後在診所逗留30分鐘觀察，但他認為若接種者有急事要離開，醫生也不能強制病人留下，只能呼籲。若病人堅持離開，一旦之後發生副作用，不應由私家醫生負責。

楊超發又說，以往有為院舍外展服務的私家醫生，會為長者評估是否適合接種，並留下紀錄，讓之後到院舍為長者打疫苗的外展隊知道哪些長者不宜接種，他認為長期臥牀、缺乏活動能力的長者，較大可能獲建議不宜打疫苗。

（疫情第四波）

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