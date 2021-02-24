社工陪預約逾句鐘 長者：自己肯定搞唔掂

74歲的李先生昨早10時半由社區組織協會幹事連瑋翹協助下，為自己及妻子登記接種疫苗，等候逾30分鐘方進入網站。連瑋翹協助解說網站列出的一系列科興疫苗接種須知，包括「對於60歲及以上人群保護效力證據並不充分」等。每一大項解說網站都要求登記者剔上「我已閱讀及明白」。解說途中李先生一度不耐煩表示，「使乜睇㗎呢啲」。

李其後發現多間在深水埗及油尖旺區的普通科門診接種點所有時段已額滿，唯有挑選跨區、時段選擇較多的九龍灣體育館社區疫苗接種中心，不過網站載入數分鐘後又突然告知其挑選時段已額滿，李一度打算放棄，結果嘗試4次才預約3月7日上午打第一針，整個登記過程連同等候需時超過一小時。李預約後笑稱「自己肯定搞唔掂，又好多時段爆，我唔識搞」。

有預約者「彈出」數次 需重入資料

居荃灣的63歲長者丁先生昨早6時上網登記，同樣發現住所附近的接種點已額滿，唯有挑選較遠的源禾路體育館。他表示自己懂用電腦，網絡亦暢通，不過當他欲查詢不同接種點的選擇時「彈咗出去」，要重新輸入個人資料，略感不便。他亦承認自己只快速瀏覽疫苗資訊，並無細閱，「藥性係點，你話畀我聽都唔知係乜」。

社工嘆門檻高需時長資訊欠清晰

連瑋翹認為預約技術門檻高需時長，「有好多資訊」，不少長者就算懂上網，但沒有桌上電腦，只是靠智能電話上網，好難做到登記」，他認為疫苗資訊上亦不夠清晰，「怎樣定義『未受控的長期病』？什麼是『嚴重的長期病』？」他希望當局能改善相關問題。

明報記者 黃心悅

（疫情第四波）