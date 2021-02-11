24中心3‧16可打BioNTech疫苗 預約科興系統迫爆額滿 IT界指低估人數促擴伺服器

林鄭：市民急不及待 數字踴躍

特首林鄭月娥昨日行會前會見傳媒時表示，市民急不及待預約接種，「是一個相當踴躍的數字」，會繼續宣傳、教育和推廣。

兩周7萬配額已滿 第二輪未公布

預約網站昨一開始曾顯示「Error 521」及「Error 525」，其後再顯示需要等超過一小時。早上時段一度好轉，10時登入等候時間約為半小時，下午再出現網絡大塞車，本報記者下午2時15分嘗試進入網站，至4時40分才能進入，與此同時所有配額已滿。

政府發言人表示，截至昨午4時，本周五至3月11日共兩周的預約配額已滿，約7萬市民在網上預約接種兩劑疫苗。本報查詢何時開放第二輪預約及名額，公務員事務局稱，稍後會公布接種的最新安排。

出錯准即日打 多長者照顧者

聶德權：錯有錯着

公務員事務局長聶德權昨日表示，每間中心每日約可為2500人接種，「但不可能一開始盡用這些數字」。他解釋，此疫苗接種第一劑28日後要接種第2劑，「不希望出現首28日全滿後，之後28日也全滿，第29日起再沒有新的第一針可處理」，故會視乎實際安排逐步增加限額。

昨日政府原定預先安排約200名特定行業優先組別者在中央圖書館社區疫苗接種中心打針，但該地點及時段卻誤放登記網站供公開選擇，部分人被告知網站出錯，但仍有逾110名市民到場打針。聶德權形容「錯有錯着」，又稱這批人大部分為長者及照顧者，獲安排接種。

創科局長薛永恆昨早在電台節目表示，任何電腦系統都有上限，凌晨曾超出容量，「人數較多，排隊時間較長，會通知申請者」。資科辦其後回覆，稱市民踴躍，可供選擇時段逐漸減少，令市民需花較長時間揀選接種地點及時間，因此令輪候進入系統延長。資科辦正檢視並會改善系統，盼下次開放系統運作更順暢；系統昨凌晨誤放即日預約，問題在一小時內已處理。

IT界有人轟太遲 有人稱錢可解決

香港無線科技商會執行委員李勁華解釋，「Error 521」即「server is down」，即系統伺服器超載；「Error 525」即加密連結失敗。他認為政府設計網頁時欠周詳，低估登入人數。對於BioNTech疫苗最快周四抵港，屆時或更多人登入，李勁華說，「（修補）太遲了，如建設東區走廊前要估算車流，現時車多於預算，不能簡單說擴闊便擴闊。」

該會另一執行委員杜振康亦同意是網站背後伺服器出現問題，亦相信政府低估首日登入網站數字，以及未有使用自動規模化（Autoscaling）讓雲端自動加大網站可容納人數，致超載「死機」。杜表示，最基本解決方法是增購機器加大「雲端伺服器」的容量，屬於「用錢解決到的問題」，相信可應付未來增多的使用人數。

24間社區接種中心會提供BioNTech疫苗為市民接種，負責營運東涌社區會堂和機場疫苗接種中心的護理專科學院，主席車錫英昨接獲政府通知，暫定3月16日起提供接種，希望兩中心每日可分別為約700和500名市民接種。康健醫療及牙科服務將營運將軍澳體育館的接種中心，康健國際醫療集團營運總監梁國齡亦表示知悉中心暫定3月中啟用提供BioNTech疫苗，料中心每日能為逾3000名市民接種。

明報記者

（疫情第四波）

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