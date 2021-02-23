校長會調查：因移民留學而退學中學生年增52%

「直資校退學潮更甚」

校長籲教局減干預

中學校長會去11月7日至12月10日做不記名調查，獲98間中學的校長回覆。中學校長會向會員提供調查結果，顯示去年整體學生退學人數按年升23%，因移民及外地升學原因而退學的升幅顯著，有723人，升幅達52%（見表）。就學生退學未來趨勢，83.3%校長預期人數會輕微增加。

有傳統資助名校校長稱，學校退學情况與調查脗合，有人移民、到海外升學，亦有極小量人流向其他直資名校。該校長稱，以其所知，直資學校退學潮更甚，因學生的家庭經濟較能負擔，「移民不是說走便走，基層學生想走都走不到」；而當直資學校有學生退學，有較大需要填補空缺，原因是直資校學費及教育局資助按人頭計，少一名學生便少一份收入。他又說，資助學校相對沒有此財政壓力，故此其即使有學生退學，亦無招收插班生，避免造成「音樂椅效應」影響他校。

調查引述受訪者意見，多名校長擔心學生退學加劇區內學額過剩，學生同區和跨區轉校流動，更多尖子被其他資助模式的學校及國際學校招收，影響地區學生供求平衡、學校收生、資源分配及穩定發展。他們建議教育局減少對學校干預，予學校足夠自主，採取措施減低學校縮班的震盪。

教師因移民離職增106%

移民港人遍佈各行各業，調查亦顯示，去年非正常退休離職教師總人數比2019年升15%，因移民而離職的教師增106%，有37人。具教學年資11至20年、因移民離職的教師，由2019年3人，增至去年15人。