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校長會調查：因移民留學而退學中學生年增52%

【明報專訊】香港正經歷移民潮，亦有學生提早到海外升學。香港中學校長會早前做調查，獲98間中學的校長回應學生退學及教師離職情况，比較去年與2019年同期（7至11月）調查，中一至中六學生退學人數升23%；各種學生離校原因之中，因移民及外地升學而退學的人數升52%，同期教師移民離職也大增一倍。調查載列填問卷校長意見，分別有校長建議教育局「減少對學校干預」、「給予學校足夠自主性」，亦要因應學生人數下跌預早規劃。

「直資校退學潮更甚」

校長籲教局減干預

中學校長會去11月7日至12月10日做不記名調查，獲98間中學的校長回覆。中學校長會向會員提供調查結果，顯示去年整體學生退學人數按年升23%，因移民及外地升學原因而退學的升幅顯著，有723人，升幅達52%（見表）。就學生退學未來趨勢，83.3%校長預期人數會輕微增加。

有傳統資助名校校長稱，學校退學情况與調查脗合，有人移民、到海外升學，亦有極小量人流向其他直資名校。該校長稱，以其所知，直資學校退學潮更甚，因學生的家庭經濟較能負擔，「移民不是說走便走，基層學生想走都走不到」；而當直資學校有學生退學，有較大需要填補空缺，原因是直資校學費及教育局資助按人頭計，少一名學生便少一份收入。他又說，資助學校相對沒有此財政壓力，故此其即使有學生退學，亦無招收插班生，避免造成「音樂椅效應」影響他校。

調查引述受訪者意見，多名校長擔心學生退學加劇區內學額過剩，學生同區和跨區轉校流動，更多尖子被其他資助模式的學校及國際學校招收，影響地區學生供求平衡、學校收生、資源分配及穩定發展。他們建議教育局減少對學校干預，予學校足夠自主，採取措施減低學校縮班的震盪。

教師因移民離職增106%

移民港人遍佈各行各業，調查亦顯示，去年非正常退休離職教師總人數比2019年升15%，因移民而離職的教師增106%，有37人。具教學年資11至20年、因移民離職的教師，由2019年3人，增至去年15人。

相關字詞﹕教育局 香港中學校長會 移民潮

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