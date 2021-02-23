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港聞
2021年2月23日星期二
港聞二
BioNTech疫苗最快周四抵港 監察副作用 衛署每兩周公布：嚴重異常未必等評估
林鄭拉大隊打科興 3司局長缺席「將補打」
專家：縱現首宗嚴重副作用 料不會即叫停
私醫：市民心大心細 想知哪款疫苗較好
退休翁病發15日 大廈強檢揭確診 近日確診數回升 陳肇始憂未反映放寬社交後情况
安心出行多國下載首位 資科辦否認「篤數」
政府限食肆增換氣量 不達標須裝空氣消毒機
校長會調查：因移民留學而退學中學生年增52%
7‧21案兩白衣人認暴動 不認罪6人今審 控方未索齊醫療報告捱官批
未落齊口供填錯警編號 官斥控方準備不足
7‧28上環暴動案23人不認罪 控方稱11人有直接證據
流水式集會案 指揮警司：不知民陣前一天有記招
包圍示威現場拍照女 3人控禁錮非禮
政府擬推膠樽按樽 倡每個回贈1毫
回收入樽機易爆滿 環團倡增數量容量
老翁疑駕電動輪椅同日闖兩公路
涉刊張栢芝子出世紙 《壹週刊》總編記者應訊
IVE研AI交通燈 減行人四成等綠燈時間
建制指文華東方免費款待 港台記者：投訴下獲補償
涉舞鎅刀遭警槍傷 輪椅漢否認意圖傷人
解放軍教警中式步操 懲署：擬引入
尊子漫畫
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【Emily】議規委會通過罰行為失當議員「停賽」
【Emily】公民黨籲財案 派兩萬資助金
【Emily】胡志偉函阿臻謝石牆花 還押中「三高」受控
【Emily】食衛常秘容偉雄退休 食環署長劉利群接任
【Emily】黃大仙祠以後初一十五開到晚九
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【明報專訊】（請看附圖）
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