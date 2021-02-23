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港聞二

解放軍教警中式步操 懲署：擬引入

【明報專訊】有傳媒報道，解放軍駐港部隊昨日進入黃竹坑香港警察學院，向警隊及其他紀律部隊教授中式步操。警方及懲教署回應本報時承認事件，懲教署更稱正計劃分階段引入中式步操訓練。

警方回應稱，「警隊一直與時並進，因應時代發展，不停審視及評估不同步操方法，精益求精」，並確認最近解放軍駐港部隊儀仗隊應邀到警察學院，與警務處及多支紀律部隊的步操教官作培訓和交流，「藉以擴闊人員在步操及儀仗活動的專業知識、技能和視野」。

警：現時步操方法不變

警方稱，警隊步操方法雖源自外國，但經多年歷史發展，已演化為「具有香港警隊特色的獨有步操」，並由警察學院教官負責訓練工作。警方說，現時步操方法無改變，將於訓練和儀仗活動中繼續使用。懲教署則說，正計劃分階段引入中式步操訓練，較早時邀請駐港解放軍教授相關技巧。消防、海關、入境處、解放軍駐港部隊截稿前未有回應。保安局回應稱，各紀律部隊會按實際情况訂定其步操方式及安排相關訓練。

本港多個紀律部隊及青少年制服團體一直沿用英式步操，但近年多個團體學習中式步操，被指「去殖化」。本報曾報道，2018年時多個青少年制服團體被邀到中聯辦開會，會上被要求於當年的金紫荊廣場五四升旗禮改用中式步操。其後升旗禮主辦機構與各制服團體達成共識，當年升旗禮仍沿用過往儀式。入境處當年回應本報稱，升旗儀式及結業會操一貫以英式步操進行，並承認曾於一些會操的表演環節中演示步操花式和其他步法。

本報曾引述熟悉步操儀式的退休警官稱，中式步操及西式步操最大分別在於手腳的擺動，中式步操又稱「鵝步」或「鵝行鴨步」，因形態像鴨鵝走路，步操時腳向前踢至較高位置，整個腳掌着地，手部彎曲並向左右擺動；英式步操只是向前跨步，腳踭先着地，手伸直並向前擺動。

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