涉舞鎅刀遭警槍傷 輪椅漢否認意圖傷人

胸中槍 醫療報告：失行動能力

被告周景登（56歲）由兒子推輪椅出庭，在庭上以微弱聲線否認控罪，說話斷斷續續。辯方引述醫療報告稱，被告中槍後失去行動能力，亦影響語言能力。控罪指出，被告2018年11月7日在深水埗站大堂12號舖外，企圖非法及惡意傷害警員王嘉雄及女警袁嘉穎。

女警袁嘉穎供稱，她當日早上以軍裝執勤，目標是打擊涉及《入境條例》的罪行，因被告舉止看似非法入境者，故上前截查。袁稱，被告拒絕出示身分證，突然從背包取出一把紅色鎅刀，且亮出刀片，在男警王嘉雄面前揮舞兩下，又朝着她的方向舉起鎅刀。她和同袍連忙退後，並警告被告放下武器，不料被告繼續衝前，她遂向被告的心口位置開了一槍，同時大喊「警察，咪郁！」，被告隨即受傷倒地。

辯方質疑射胸風險大 開槍者：符警隊做法

辯方質疑袁嘉穎沒向被告的下肢開槍，反而瞄準被告胸口，造成較大風險。袁解釋，被告向警員施襲，她已針對被告「身體最大的部位」發射子彈，符合警隊的專業訓練和做法。在辯方盤問下，袁又稱警員有權截停搜查可疑人物，但不會無故行使截查權。

警員王嘉雄供稱，當日在站內巡查，被告「睄」他一眼後愈走愈快，形迹可疑，之後發生女警開槍事件。王表示，被告中槍倒地後，仍嘗試起身拾回鎅刀，他見狀踢走鎅刀。辯方向王提出，被告衣著打扮似基層出身，看來較好欺負，故他決定截查被告，王否認說法。聆訊今續。

【案件編號：DCCC348/20】