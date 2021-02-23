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建制指文華東方免費款待 港台記者：投訴下獲補償

【明報專訊】香港電台記者再被建制團體「狙擊」。「香港政研會」昨到港台大樓示威，投訴港台記者唐若韞涉嫌接受文華東方酒店免費款待住宿，觸犯《防止賄賂條例》。港台稱已按照政府機制嚴肅調查及跟進。唐若韞回覆本報稱，去年12月以標準價格入住該酒店，後因服務問題去信反映獲補償，至今年1月再次入住，當中不涉收受利益，對於網上失實指控，保留追究權利。

「點新聞」昨報道，唐若韞與文華東方酒店高層相識，又引網上圖片稱唐若韞涉嫌以「筍價」甚至免費入住該酒店豪華套房，觸犯《防止賄賂條例》，又報道稱事件涉及《城市論壇》主持蘇敬恆及另一港台高層。

唐若韞昨回覆本報稱，去年12月以當時標準價格在文華東方酒店度假，入住期間酒店服務出現問題，她去信反映後，酒店補償，她今年1月再次入住，當中不涉及收受利益。她又稱事前不認識酒店任何員工，對網上失實指控保留追究權利。蘇敬恒則說，今月及上月均無入住過文華東方酒店。

港台：嚴肅調查 文華：涉私隱不回覆

港台回覆，就港台員工被投訴收受利益一事，已按政府機制嚴肅調查及跟進；對於網上可能出現有關港台的失實指控，保留追究權利。文華東方酒店回覆稱基於涉及客人私隱，不回覆。

去年問世衛接納台灣否 遭建制批評

唐若韞是香港電台電視部記者，據了解她屬助理節目主任、即公務員職系。唐去年4月在節目The Pulse訪問時任世界衛生組織助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）會否重新考慮接納台灣，隨後《大公報》指唐藉機鼓吹「台獨」，商務及經濟發展局長邱騰華亦曾認為節目中的表達有違「一個中國」原則及港台約章，指廣播處長梁家榮須對此負責；港台經審視節目後，表示該節目提及台灣時只以「地」（place）形容，無違反一國兩制原則及港台約章。

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