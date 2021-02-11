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IVE研AI交通燈 減行人四成等綠燈時間

【明報專訊】政府去年第四季起於5個路口試行「實時交通燈號調節系統」，根據實際人流及車流分配綠燈時間。香港專業教育學院（IVE）工程學科師生自2016年起於不同路口實地蒐集數據，並利用人工智能及物聯網技術開發出「人工智能交通燈系統」，稱可將等候車龍長度及行人等候過馬路的時間分別減少40%。IVE（青衣）職場學習及評核項目發展組（工程學課程）項目主任洪健豪稱，系統適用於人流車流變化較大的路口，例如學校區、屋苑出入口等，減少道路使用者不必要的延誤。

實地蒐數據 磨砂鏡保私隱

有些路口如屋苑出入口、停車場出入口等不是經常有車，但行人往往要等待轉燈才可過路。IVE工程學科團隊自2016年開始實地蒐集學校、巴士站及屋邨商場等地段的道路數據。洪健豪說，團隊利用磨砂鏡頭拍攝路口於平日、周末、繁忙及非繁忙時段的路面情况，磨砂鏡頭令影像模糊，不會蒐集到人臉及車牌數據，但仍可用人工智能分析車輛位置、車種、車流、車速及行人形態。

適合車流人流變化大地區

洪健豪說，系統依原來路口交通燈號順序，再加上影像資訊，判斷路口是否有車或有人，再分配適當的綠燈時間予車輛或行人通過。他舉例，於一個十字路，路口轉燈順序不變，但若其中一個路口無車，就不會分配綠燈時間予車輛；而若有路口車龍很長，就可安排較長綠燈時間消化車龍。

根據交通流量模擬軟件分析，其系統可分別將等候車龍長度及行人等候過馬路的時間減少40%。洪健豪說，系統適合在人流車流變化較大的路口使用，例如學校區在上學、放學時段人流急增，系統可分配更多綠燈時間予行人過路。他說系統於繁忙的路口發揮不到太多功能，「長期個個路口都有車有人，無法優化」。

明報記者 林穎茵

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