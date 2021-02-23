政府擬推膠樽按樽 倡每個回贈1毫

環保署就推行膠樽生產者責任制，由昨日起展開3個月公眾諮詢，至5月21日。計劃涵蓋的膠樽包括盛載汽水、酒及奶類等飲品，容量介乎100毫升至2公升之間，但不包括可重複使用的塑膠容器如飲水機的桶裝水樽，以及膠膜密封的珍珠奶茶等。

擬向生產者徵循環再造費

每樽收0.5至0.65元

按「污染者自付」原則，政府建議向本地飲料製造商及進口商收取循環再造徵費。政府委託的顧問估算，若按樽金額定於每個0.1元，一個500毫升的容器循環再造徵費便需約0.5至0.65元，以支付塑膠飲料容器計劃的運作經費。

計劃建議有售膠樽飲品的零售商必須提供按樽服務，但考慮到本港不少零售商是中小企，店舖空間有限，建議首階段只要求具一定規模的店舖（樓面不少於200平方米）提供按樽服務，若市民交回每個膠樽，可獲回贈0.1元。至於收集到的膠樽會供應本地回收商作循環再造，轉化成回收物料。

有組織稱回贈5仙已夠

綠惜地球倡加至5毫

諮詢文件指出，為防欺詐行為，政府考慮採取適當措施查驗容器條碼，以確保只有退還「已認可」容器才可兌換回贈。

由飲品入口商、零售商、回收商和環團組成的組織「免『廢』暢飲」認為，每個膠樽回贈5仙已有足夠誘因推動回收，又認為業界徵費降至每個膠樽0.2元較合理，與蘇格蘭相若。香港太古可口可樂回應稱，會詳細研究諮詢文件內容，強調須透過制定全面政策，確保各相關持份者得以在公平原則下共同承擔責任。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，2019年飲料膠樽回收率僅0.5%，對政府建議推行生產者責任計劃表示歡迎，但認為每個膠樽回贈0.1元太低。該組織分析全球25個實施膠樽按樽制地區的回收情况，按樽金額平均0.9港元，平均回收率73%，建議本港將回贈金額以0.5元為起點，相信可提升回收率至七成或以上。劉又稱，諮詢文件未提出回收目標，難評估成效。