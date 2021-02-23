包圍示威現場拍照女 3人控禁錮非禮

【明報專訊】前年7月7日九龍區反修例遊行後，一名女子在旺角被指是拍攝示威者的便衣警，遭包圍及要求刪除相片，兩男一女事後被捕。案件昨日在區域法院開審，涉案3人否認非法禁錮、非法集結及非禮罪名。事主出庭供稱，當時被包圍感到「好無助」，又說有男子趁機非禮她，包括壓胸及用下體從後壓她等，令她感到惡心。
事主哽咽作供 稱被男子碰胸下體緊壓
3名被告為廚師黃子隆（31歲）、大專學生吳睿哲（23歲）及中學教師蘇瑋善（24歲），被控於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界，與他人非法禁錮女子X及非法集結。黃子隆另被控於同日同地非禮X。
X昨在屏風後作供，其間多次哽咽。X憶述，當晚與友人相約於旺角聚餐，但因警方封鎖多處而困於案發地點。當X以電話通知友人時，一名女子突然稱她在場拍照，並欲搶走其電話，隨後遭多人拉扯及捉住雙臂，令她一度半跪在地。X形容當時感到「好無助」，眾人力度之大令她難以郁動。
不久有人從後捉其雙臂、貼着她的背及用手壓她的乳房，過程中感覺到該人是男性。控方播放事發片段，指出該男子疑用下體緊貼X，並問她當時感受。X回答「唔舒服、好討厭」、「disgusting（惡心）」。
本無感覺 見網上大量報道後報警
X最終走到警方防線求助，並獲帶上警車離開。X稱本來對此事無甚感覺，但因看到社交媒體上有大量涉及她的報道，令她「覺得自己一個喺香港唔安全」，決定報警。控方開案陳辭提及，X驗傷時發現四肢多處有瘀傷，右眼上方輕微腫脹及觸痛，她同月9日報警。
X在辯方盤問時下承認曾在現場拍攝，而案發時從未向任何人投訴遭非禮。另外X承認，今年曾因襲擊一名休班女警朋友後企圖縱火，以及違反檢疫令，分別被判18個月感化令及監禁14天。
官批在場者只影相不幫手
另外法官練錦鴻在看畢事發片段後，批評「（片中）喺隔籬影相嘅人係無人幫手，點解會咁㗎？」聆訊今續。