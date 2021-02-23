包圍示威現場拍照女 3人控禁錮非禮

事主哽咽作供 稱被男子碰胸下體緊壓

3名被告為廚師黃子隆（31歲）、大專學生吳睿哲（23歲）及中學教師蘇瑋善（24歲），被控於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界，與他人非法禁錮女子X及非法集結。黃子隆另被控於同日同地非禮X。

X昨在屏風後作供，其間多次哽咽。X憶述，當晚與友人相約於旺角聚餐，但因警方封鎖多處而困於案發地點。當X以電話通知友人時，一名女子突然稱她在場拍照，並欲搶走其電話，隨後遭多人拉扯及捉住雙臂，令她一度半跪在地。X形容當時感到「好無助」，眾人力度之大令她難以郁動。

不久有人從後捉其雙臂、貼着她的背及用手壓她的乳房，過程中感覺到該人是男性。控方播放事發片段，指出該男子疑用下體緊貼X，並問她當時感受。X回答「唔舒服、好討厭」、「disgusting（惡心）」。

本無感覺 見網上大量報道後報警

X最終走到警方防線求助，並獲帶上警車離開。X稱本來對此事無甚感覺，但因看到社交媒體上有大量涉及她的報道，令她「覺得自己一個喺香港唔安全」，決定報警。控方開案陳辭提及，X驗傷時發現四肢多處有瘀傷，右眼上方輕微腫脹及觸痛，她同月9日報警。

X在辯方盤問時下承認曾在現場拍攝，而案發時從未向任何人投訴遭非禮。另外X承認，今年曾因襲擊一名休班女警朋友後企圖縱火，以及違反檢疫令，分別被判18個月感化令及監禁14天。

官批在場者只影相不幫手

另外法官練錦鴻在看畢事發片段後，批評「（片中）喺隔籬影相嘅人係無人幫手，點解會咁㗎？」聆訊今續。

【案件編號：DCCC893/19】

（反修例風暴）