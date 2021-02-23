港聞

港聞二

流水式集會案 指揮警司：不知民陣前一天有記招

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等7人，早前否認組織和參與2019年8月18日維園流水式集會，案件昨日在西九龍裁判法院續審。就民陣在集會前一日舉行記者會，宣布將舉行「流水式」集會，當日有份指揮的警司在盤問下稱，不知悉民陣曾舉行該記者會，直至辯方在庭上提及才知悉事件。

案發時為北角指揮官的警司張永勤被盤問時說，因警方反對民陣辦遊行，故即使情報顯示遊行仍會進行，警方仍沒就該遊行評估風險。他稱不知道民陣在集會前一日曾舉行記者會，亦不知其他警員有否監察記者會。

張永勤表示，根據經驗，參加維園大型集會的群眾會循天后方向離開，警方今次亦預料群眾需循天后甚至炮台山港鐵站方向離開。他又稱，警方當日沒提出不拘捕的決定，亦不清楚警方有否就遊行隊頭所持橫額的移動動作做任何決定。

張永勤同意案發片段顯示，至下午約4時半，仍有人群從北角步向維園，亦同意集會出現群眾過分擁擠的危險，下雨甚至令當中危險增加。

評風險督察：未警告繼續遊行將犯法

負責評估民陣維園集會風險的高級督察鄧俊豪在盤問下稱，不知道民陣會舉行「流水式」集會，以及安排議員帶領群眾到港鐵站離開。他又稱，未曾警告民陣當天繼續遊行將犯法，惟不知同僚有否對民陣作相關警告。聆訊今續。

【案件編號：DCCC536/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 參與未經批准的集結 組織未經批准集結 維園 流水式集會 818遊行 反修例運動

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