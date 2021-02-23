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7‧28上環暴動案23人不認罪 控方稱11人有直接證據

【明報專訊】前年7．28中上環遊行演變成激烈警民衝突，24人被控暴動等罪，1人早前認罪，其餘23人不認罪，案件昨日在區域法院開審。總警司陳思達供稱，當日有救護車和消防車經過人群，示威者趁機向警方防線推進，加上得悉有示威者走到警察防線後方，嘗試包圍警方，更有一名記者衣著打扮的人被示威者投擲的雜物擲至頭部流血，稱「繼續掃蕩制止唔到暴亂，唯一方法係令違法人士付出代價」，最終決定拘捕防線前排示威者。

23名不認罪的被告共15男8女，介乎19至40歲，其中8人報稱學生。他們同被控一項暴動罪，控罪稱他們2019年7月28日在上環西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶，與其他人參與暴動。另外第4被告徐慶鈞被控無牌管有無線電通訊器具罪；第15被告莫卓煇被控襲擊總督察鄧智兆，稱他用手肘撞向對方胸口。

警司：令違法者付代價是唯一方法

署理新界南總區應變大隊指揮官陳思達供稱，警方當日在西區警署門口、西邊街與干諾道西交界設防線，在德輔道西的示威者戴上頭盔、手持膠欄杆及長棍等，他們推進至警方防線前50至70米停下並設置路障，警方向人群警告超過20次，人群仍沒散去，最終於晚上近8時清場及拘捕示威者。

指餘下12人有「逃匿證據」

控方開案陳辭稱，各被告均有共同的犯罪計劃、親身參與暴動，並協助及教唆他人參與暴動，有直接證據證明其中11名被告參與暴動，包括他們手持雨傘及行山杖等，站在示威者防線前排與警方對峙。餘下12人則可從他們被拘捕制服的過程、衣著和裝備、八達通的港鐵出入閘紀錄等逃匿證據，推斷他們參與暴動。聆訊今續。

【案件編號：DCCC871/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 無牌管有無線電通訊器具罪 襲警罪 西邊街 暴動罪 西區警署 上環清場 反修例運動

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