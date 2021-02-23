未落齊口供填錯警編號 官斥控方準備不足

料審25日 召24證人

被告分別為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（49歲）、燒烤場東主鄧懷琛（61歲）、「飛天南」吳偉南（58歲）、鄧英斌（62歲）及機械技工蔡立基（41歲），分別被控暴動罪及有意圖而傷人罪等6項罪名，指他們於2019年7月21及22日在元朗站一帶與其他不知名人物犯案。

控方申請將原有控罪修訂為有意圖而傷人罪，原因是相關證人受實質傷害，獲法庭批准。審期預計25天，將傳召24名證人，當中15名為街外證人，大部分為受害人。

官質疑未關注匿名作供 控方多次道歉

法官葉佐文關注，出庭作供的受害人是否需要匿名或在屏風後作供，代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行表示，據警方紀錄，證人無此要求，但其中一人由於未錄取口供，仍待確認。葉官聞言後責問：「其實你準備好單案未？唔係落晒口供先開審咩？」周最終承諾會在傳召受害人前向他們再確認。

辯方其後發現，控方在文件中寫錯警員編號，令他們對誰是負責辨認被告的警員有所混淆，葉官對周說：「都唔知你係真搞錯，定係其他原因搞錯」。葉官其後又發現控方寫錯了遞交開案陳辭的日期，周此時不斷致歉，葉官則稱他不應出現如此低級錯誤。

（反修例風暴）