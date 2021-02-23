7‧21案兩白衣人認暴動 不認罪6人今審 控方未索齊醫療報告捱官批

認罪的兩人為商人林觀良（49歲）及商人林啟明（44歲），他們承認前年7月21日在元朗站連同其他身分不詳的人參與暴動，而兩人面對的另一項有意圖而傷人罪則交由法庭存檔，求情和判刑將押後至3月26日處理。餘下6人不認罪，案件押後今日再審（見另稿）。

案情指出，2019年7月16日元朗放映會發生衝突後，網上有人呼籲參加7月21日元朗集會，亦有人呼籲保衛家園，把示威者趕出元朗。7月21日晚上約10時40分，不少於10名白衣人衝入元朗站，襲擊收費區內的約10名黑衣人。兩分鐘後，白衣人離開元朗站。

其後白衣人召集更多人，約10時48分，不少於50名白衣人走入元朗站大堂，與收費區內約100名黑衣人激烈衝突，白衣人揮木棍及藤條，圍毆黑衣人，對包括記者的人施襲。黑衣人則向白衣人投擲物品及用消防喉射水。

傷勢描述按聲稱非按報告 官：唔使傳醫生啦？

至11時許，白衣人在上層月台及車廂內以藤條和木棍襲擊乘客。身穿白衣的兩被告在大堂及車廂內揮棍及指罵黑衣人，其中林觀良以木棍襲擊車廂內的乘客。控方表示，共11名受害人遭白衣人襲擊而受傷，傷勢包括觸痛、裂傷及血腫等。

代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行表示，目前仍待索取其中一名受害人的醫療報告，因醫院在2019年提供了錯的報告。法官葉佐文隨即批評「你哋呢年幾做咗乜？放咗個檔案入雪櫃，凍結咗年半？」周承認警方有遺漏。葉官要求周提供案件主管姓名，周稱稍候提交，葉官即怒斥：「點解？係咪要匿名？公開審訊唔要交紙仔！」周始透露是時任新界北總區重案組高級督察黃詩斌。

葉官稱，控方在案情中描述的傷勢過於籠統，質疑是否根據醫療報告所寫。周承認是根據受害人聲稱傷勢而寫，葉官又斥周「咁以後唔使傳醫生啦，證人自己講乜就乜」，周有責任翻看醫療報告。周稱是控方遺漏，承諾於3月19日前就受害人的傷勢提交補充資料。

斥不斷催促下仍遲交認罪案情

葉官昨日開庭時已批評，控方上周五傍晚才遞交兩被告的認罪案情，質問「點解要咁遲」，指出法庭書記已不斷催促，但控方卻「唔緊唔緊咁」，令他假日仍需抽時間工作。控方承認做法不理想，並就此致歉。

【案件編號：DCCC 888/19、DCCC 11 & 734/20】

（反修例風暴）