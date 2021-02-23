政府限食肆增換氣量 不達標須裝空氣消毒機

本報昨向食環署查詢有關安排等資料，截稿前未獲回覆。

政府上周提到，會要求食肆安裝更有利通風的裝置，有關要求稍後亦會納入防疫措施清單。餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍表示，飲食業界商會本月11日曾與食環署開會，署方要求食肆檢測通風，要達每小時6次換氣量的標準，若不達標，則須加裝紫外線空氣消毒機等設備，每部估計約數千元，安裝數目視乎餐廳面積大小。

黃傑龍稱，目前普通食肆牌照下，依照工程單位換算，已要求食肆的通風量達每小時4至5次換氣，一般工程通常會「做大啲」，相信普遍食肆都會符合每小時6次換氣量；加上法例已要求火鍋店及燒肉店分別需達每小時15次及20次換氣量，相信這兩類食肆已可達標。但他指出，若有食肆換氣量不達標而要做通風工程改裝，則須向屋宇署入則，需時約一至兩年，相信食肆或會選擇加裝淨化空氣設備。他亦引述食環署稱會給業界約一個月寬限期。

黃家和：大部分食肆需動工改裝

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，硬性規定通風須達每小時6次換氣量，是漠視中小食肆難處，認為食環署應容許食肆透過加裝抽氣扇等設備做到要求，否則相信大部分食肆都要動工改裝，對營運構成嚴重不便。

（疫情第四波）