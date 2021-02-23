安心出行多國下載首位 資科辦否認「篤數」

【明報專訊】政府「安心出行」應用程式至昨日有269萬次下載，有網民透過應用程式分析網站，發現Android版「安心出行」在16個國家及地區的程式商店「健康與健身類別」排名第一，包括多個中美洲及太平洋島國，引來有人為程式購買下載量「篤數」的質疑。政府資訊科技總監辦公室發言人表示，沒為程式購買網上廣告，並稱根據應用程式商店資料，逾97%下載量來自香港地區應用程式商店。政府facebook專頁「添馬台」表示，政府沒委託任何人或機構「付費刷榜」。
資科辦：逾九成下載自香港地區
有網民於連登討論區發帖，稱從應用程式分析網站appfigures發現，計及中港澳，Android版「安心出行」於全球19個國家及地區的Google Play Store中的「健康與健身類別」排名第一，包括多個中美洲及太平洋島國，如安提瓜和巴布達、巴哈馬、伯利茲等。
本報翻查appfigures數據發現，「安心出行」自去年11月中推出，一直於本港的Google Play Store的「健康與健身類別」排名第一；其後於本月5日再登上香港地區熱門應用程式首位。至本月19日，政府指定處所復業及食肆重開晚市之後一天，「安心出行」於港澳以外16個國家及地區的「健康與健身類別」急升至榜首。有網民質疑有人替「安心出行」購買下載量「篤數」。
資科辦發言人表示 ，「安心出行」可於不同地區的應用程式商店下載，以便在港居住、公幹或旅遊等的人使用。發言人說，據各應用程式商店提供的資料，「安心出行」至今總下載量近269萬次，當中超過97%來自香港地區的應用程式商店。發言人稱無為程式購買任何網上廣告。
下載量同時飈升 IT業界：排名似非出於自然
無線科技商會執委杜振康表示，一個本地程式在全球多地的Google Play Store排名第一並不尋常，認為要達到某地區排名第一，每日起碼要有逾千下載量。他又指出，程式於多國獲大量下載的日期相近，似非出於自然，不能排除有人為程式購買下載量。
就業界提議政府釋出「安心出行」的程式原始碼，資科辦昨晚於其facebook回應稱，開放原始碼涉及開發程式的公司及大學伙伴研發團隊提供的軟件，須保護知識產權；又認為開放原始碼會觸及保安，或對程式及用家儲存的出行紀錄構成資訊安全風險。
（疫情第四波）
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