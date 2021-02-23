退休翁病發15日 大廈強檢揭確診 近日確診數回升 陳肇始憂未反映放寬社交後情况

昨增16宗 4源頭不明

昨日新增16宗確診，包括3宗印尼來港的輸入個案，兩人為外傭。13宗本地感染中，4宗源頭不明，衛生防護中心前日已交代，故昨不設疫情記招。4人分別為66歲女陪月員、兩名退休男子及在美聯物業深水埗福源廣場辦公室上班的41歲電腦主任。昨約有10宗初步確診。

根據衛生防護中心昨日公布資料，上述其中一名住在觀塘宜安中心的76歲退休男患者，早於2月5日喉嚨痛及呼吸困難，2月20日到流動採樣亭檢測，其後確診。宜安中心2月19日納入強制檢測，該患者是經強檢找出的個案。翻查資料，宜安中心自2月19日累計有4宗確診，其中兩宗屬源頭不明。

何栢良：放寬步伐快 增反彈風險

食衛局長陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，對前日有20宗確診感到擔心，農曆新年長假期多人聚集，為疫情帶來風險，相信目前確診數字未能反映年初七放寬社交距離措施後的情况，須繼續監察。港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目表示，過去兩周每日確診分佈地區廣泛，社區有一定傳播風險。他說長時間停業對餐飲業及處所影響很大，政府或迫於無奈放寬社交距離措施，但他認為放寬步伐「似乎來得快了一點」，疫情反彈可能相對較大。

另外，沙田乙明邨明恩樓2月17日納入強檢，政府昨晨派員到大廈突擊檢查約2500名居民的檢測報告，約70人違反強制檢測公告，政府向他們發出強制檢測令或罰款5000元。

明報記者

（疫情第四波）