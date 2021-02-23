專家：縱現首宗嚴重副作用 料不會即叫停

被問何時會停接種 衛署：難一概而論

昨日在衛生署疫苗監察機制簡介會上，助理衛生署長（藥物）陳凌峯被問什麼情况下要叫停接種計劃時，表示難以一概而論，要視乎副作用的嚴重情况等。

黃志基接受本報訪問時表示，會收集嚴重異常事件和關注事件的背景發病率，即過往10年相關情况的發生比率，若開始接種疫苗後出現首宗嚴重副作用，應不會立即叫停接種計劃，會繼續收集數據；即使最終發現部分嚴重副作用較背景發病率高出五六成，也未必需要叫停接種。

稱會續收集數據 或特定群組不接種

他舉例說，美國最新數據顯示，接種BioNTech疫苗每25萬人會有1宗嚴重過敏事件，假設該數字是較背景發病率高出一倍，但由於嚴重過敏事件可透過注射腎上腺素等控制，亦未有人因此死亡，「是否要因為25萬人會多1宗嚴重過敏，而叫停整個計劃？」他說，個人傾向不用因嚴重副作用較背景發病率高，就叫停接種，但可建議衛生防護中心轄下聯合科學委員會更新接種指引，例如美國出現嚴重過敏者大部分都是之前有過敏、要使用腎上腺素的人，可建議這類人不要接種。

至於發燒等一般異常事件，黃志基說，若發現接種後出現的比率高過疫苗第三期臨牀研究數據，較大可能會建議更新疫苗說明書，加設相關提示。

明報記者 畢嘉敏

（疫情第四波）