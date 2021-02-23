林鄭拉大隊打科興 3司局長缺席「將補打」

林太在中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心開打第一針，其他司局長隨後分批接種。環境局表示，黃錦星昨午在立法會出席環境事務委員會會議，會在下周接種。商經局長新聞秘書稱邱騰華因有其他公務未能出席，會另行接種。林太表示，疫苗接種計劃開啟了一個走出「疫」境的機會，鼓勵市民盡早接種，以保護家人和朋友，並有機會達到群體免疫，減少病毒在社區傳播。

再有政府專家顧問不選擇科興

林太被問有專家認為科興疫苗有效率僅約50%，難做到群體免疫，政府在這種基礎下令市民相信接種疫苗安全，並放寬社交距離措施，是否將市民置於更大風險。她認為有關指控錯誤，強調政府目前放寬措施並非基於疫苗，而且仍有待一段時間才可讓疫苗發揮效用。她說，當疫情逐漸回落，尤其是源頭不明個案下降，屆時會有更多基礎以放寬措施。

需服10多種藥 75歲石禮謙由醫生陪同

繼早前兩名政府專家顧問袁國勇及梁卓偉分別表示會接種由港大團隊研發的噴鼻式疫苗及BioNTech疫苗，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人之一孔繁毅昨亦表示不選科興，因他會協助設於中山紀念公園的社區疫苗接種中心運作，會接種該中心提供的BioNTech疫苗。

10名行政會議成員及21名立法會議員昨亦接種，其中75歲的石禮謙由醫生陪同打針，需時逾10分鐘。他事後解釋，因心臟問題需服多種藥物，要諮詢醫生，又說「都唔怕」，呼籲「老人家、上年紀都要打」。

行政會議新聞秘書回覆表示，史美倫因配合不到時間未能出席，其餘行會成員早前已以港區人大代表或政協委員身分接種。醫學界立法會議員陳沛然及熱血公民鄭松泰亦無出席。陳沛然回覆稱，一向習慣跟醫院接種，以提高醫護接種率，將來會打針，認為「最重要是有得選擇」。鄭松泰稱「不相信在這麼短時間內研發的疫苗，是安全和令人有信心」。

（疫情第四波）