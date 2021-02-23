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BioNTech疫苗最快周四抵港 監察副作用 衛署每兩周公布：嚴重異常未必等評估

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日注射科興疫苗，周五起240萬優先群組市民開展預約接種；至於BioNTech疫苗，消息稱最快本周四抵港。衛生署昨公布疫苗副作用監察機制，包括醫護呈報和港大監測計劃，其中經醫護呈報的異常事件當中，嚴重異常事件例如死亡、吉巴氏綜合症和面癱等，會交由「新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會」審視，評估事件與打疫苗有否因果關係，平衡風險和效益後或會煞停接種。衛生署稱，該署每兩周公布經醫護呈報的一般異常事件數據，例如發燒，至於嚴重異常事件，未必會等專家委員會有評估結果後才公布。

今起優先組可預約科興

凌晨網站要「排隊」逾句鐘

政府周二凌晨零時起接受預約接種科興疫苗，本報記者到網站發現，要「排隊」等待逾一小時才可預約。

新冠病毒疫苗第三期臨牀研究顯示疫苗有不同副作用，世界多地接種後也有副作用個案，衛生署稱據復星/BioNTech提交的最新數據，1月在全球接種期間收到約1.4萬宗異常反應個案，包括497宗過敏、98宗面癱、3宗吉巴氏綜合症，藥廠未有提供接種數據；新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅說，全球約接種了數千萬劑BioNTech。至於科興疫苗，據科興提交數據，截至2月13日約1180萬人接種了疫苗，當中有732宗過敏、44宗面癱、2宗吉巴氏綜合症。

BioNTech接497過敏 科興接732過敏

衛生署簡介本港疫苗副作用監察機制，市民接種後若出現異常事件求醫，醫護可透過網上系統呈報個案，個案會進一步被分類為一般異常事件和嚴重異常事件，一般異常事件如發燒等，衛署會收集數據，每兩周公布一次；嚴重異常事件如死亡、面癱、嚴重過敏、吉巴氏綜合症和橫貫性脊髓炎等，會由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會審視，委員會將根據事件與接種疫苗的時間關聯、生物學合理性、其他地區接種同一款疫苗有否發生類似情况等，決定異常事件與接種該疫苗因果關係一致、不一致、不確定或無法分類。衛生署表示，會透過新聞稿或記者會等即時公布嚴重異常事件，助理衛生署長（藥物）陳凌峯說未必會等委員會有決定才公布。

據政府提交立法會財委會的文件，市民若要獲得保障基金賠償，條件之一是專家委員會評估後，「未能排除該事件與接種政府疫苗接種計劃下提供的新冠疫苗無關」。孔繁毅說，一旦發現嚴重異常事件，委員會可在短時間內開會，舉例部分上呼吸道病毒和細菌都可致吉巴氏綜合症，若感染這些病毒或細菌，或顯示吉巴氏綜合症與接種疫苗無關；若審視過不同資料、做不同臨牀評估研究，例如種菌等，都沒明顯原因解釋該副作用，或無法排除副作用與打疫苗無關。

致電接種者 港大計劃監察未有求醫數據

至於港大疫苗安全監測計劃，負責研究的專家委員會成員、港大學者黃志基說，會在每款疫苗接種者當中邀請1500人跟進，包括在接種後7小時、24小時、72小時、7日和14日，致電他們查詢有否出現一般異常事件如發燒等，故即使接種者出現異常事件後，因未有求醫而未反映在呈報數據，該研究也可監察到相關副作用。此外，研究團隊會定期監察醫管局醫療紀錄，用大數據每半年分析打與不打疫苗者出現「關注事件」的比例，如急性肝損傷、胎兒生長受限等，再將數據交專家委員會，以分析疫苗風險。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕副作用監察 副作用 科興疫苗 BioNTech疫苗 疫苗 新型冠狀病毒

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