【Emily】Band友嘈到民居 區議員出post被鬧公審打壓

2600留言 網民倡搵band友商量

陳啟淳強調夾band聲浪太大、嘈到民居，又話唔好用「本地音樂發展」去合理化自己滋擾到人，「有個好簡單嘅解決方法：轉地方或者轉時間練習」。有網民提出，議員可以主動同band友溝通、提出噪音管理解決方法，例如做好隔音措施、閂窗練習，盡量達至雙贏。

陳啟淳寫長文解釋，話涉事工廈天台去年4月起深夜經常有夾band聲音傳出，滋擾附近民居，佢話拍過門但冇人應，曾去信大廈法團同管理處，亦嘗試聯絡band友但不果。

為「意氣用事」回覆道歉

陳啟淳寫長文解釋

陳啟淳話明白香港愈嚟愈少地方可以夾band，但都希望顧及他人感受，盡量唔滋擾到人下玩音樂。佢話自己都有做得唔好嘅地方，亦承認有幾個回覆係意氣用事，對此表示抱歉。