【Emily】Band友嘈到民居 區議員出post被鬧公審打壓

【明報專訊】區議員要平衡社區各界需要唔係易事。黃大仙區議員陳啟淳日前出post，話新蒲崗午夜12點半，有人喺工業大廈「又打band」、嘈到附近居民，該post至噚日有超過2600個留言，有網民質疑陳啟淳「公審」打壓樂隊，質疑如果工廈區都唔夾得band，樂隊可以去邊。獨立音樂表演場所「Hidden Agenda」更加話「香港玩音樂真係好慘，黃色區議員喎」。不過亦有附近居民話，每星期都有人夾band擾人清夢、「你地夾band就要劏房窮人陪葬？」
2600留言 網民倡搵band友商量
陳啟淳強調夾band聲浪太大、嘈到民居，又話唔好用「本地音樂發展」去合理化自己滋擾到人，「有個好簡單嘅解決方法：轉地方或者轉時間練習」。有網民提出，議員可以主動同band友溝通、提出噪音管理解決方法，例如做好隔音措施、閂窗練習，盡量達至雙贏。
陳啟淳寫長文解釋，話涉事工廈天台去年4月起深夜經常有夾band聲音傳出，滋擾附近民居，佢話拍過門但冇人應，曾去信大廈法團同管理處，亦嘗試聯絡band友但不果。
為「意氣用事」回覆道歉
陳啟淳寫長文解釋
陳啟淳話明白香港愈嚟愈少地方可以夾band，但都希望顧及他人感受，盡量唔滋擾到人下玩音樂。佢話自己都有做得唔好嘅地方，亦承認有幾個回覆係意氣用事，對此表示抱歉。