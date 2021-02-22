水性物料塗層可降解 耐水5至6小時

溫志榮為經營紙飲管這盤新生意，去年賣樓來套現資金。他認為，風險應該不高，他的信心部分來自參加設計比賽的評價，去年在日本「優良設計獎」（Good Design Award，全球四大設計比賽之一）中，Soilable紙飲管在廚具和餐具組別中獲獎。

疫情打擊飲食業 累紙飲管生意

雖然因為飲食業受疫情打擊，令紙飲管生意進展較慢，但溫志榮已有全盤計劃。當本地和外國訂單夠多時，公司會在香港成立另一家廠房及國際總部，透過網站來接收客戶訂單和圖像，然後自動排程、印刷、生產及出貨。他指出，公司已申請專利的自動化飲管生產機每部只佔地約1平方米，一日24小時就可以生產約2萬支飲管，加上配套印刷機，需要的面積也不大。