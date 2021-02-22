紙飲管可循環再造 環保兼作宣傳品

明報記者 薛偉傑

捷樺環保科技董事溫志榮表示，他本來經營一家環保化工原料貿易公司，約3年前出售一批原料給紙杯生產商，開始思考飲管的問題。他覺得一次過而又較環保的飲管應該符合三個要求，第一是可以在合理時間內在海水或泥土中完全降解；第二是不會令海洋生物受傷；最重要是可循環再造。

他指出，紙製品在全世界循環再造百分比是數一數二，可以再造多次。以歐盟為例，紙製品循環再造百分比近10年超過70%，最高時更超過72.5%。至於循環再造的次數，大約是3.5次。在香港，紙製品回收比例也超過40%。

當時市場上已經有公司推出紙飲管，但不太流行。溫志榮指出，以往其中一種紙飲管浸水後容易濕透變霉，令人有「黏口」的感覺；另一種較高級紙飲管，用高強度「濕強紙」，加入添加劑，其硬度夠高，但這兩種紙飲管都是將紙張浸在膠水內再捲成，膠水已完全滲入紙纖維內，即使用後回收交給再造紙廠，也很難將之循環再造。

超聲波焊接成型 毋須用膠水添加劑

溫志榮想到，改用超聲波焊接技術來令飲管成型，就購入紙材料及一部人手操作的小型超聲波焊接機，開始在公餘時間研製紙飲管。其後，他再找工程師代為研發一部自動化紙飲管超聲波焊接機。到一年多前，他在香港成立捷樺環保科技，並在東莞開設廠房，以自有品牌Soilable，開始試用新機器生產紙飲管。Soilable紙飲管優點是，沒用膠水和添加劑，所以能夠循環再造，用紙量也比舊式高級紙飲管節省近20%。

公司在2019年5月參加展覽後，已接到加拿大、新西蘭和新加坡客戶小量訂單。生產期間，卻發覺機器未夠穩定，良率略低，所以完成訂單後，決定將機器改良至第二代。由於受新冠疫情影響，至去年11月才完成。去年11月中，公司在「亞洲天然及有機博覽」中參展，本地連鎖咖啡店、茶餐廳及歐美買家都感興趣，更獲得展覽會頒發Best Natural Living Product獎項。可惜疫情在11月底反彈，影響和潛在客戶進一步商討。

公司廠房現有6部機器，其中兩部正生產直徑11mm特粗紙飲管，交貨給本地珍珠奶茶店；4部用來生產直徑7mm和9mm紙飲管的機器，只試產樣本。溫志榮表示，公司紙飲管一定比膠飲管貴，但與甘蔗飲管、米粉飲管、舊式高級紙飲管等相比，公司紙飲管略廉宜。

7mm無圖案紙飲管 售價平均0.2元

如果客戶並無任何圖案或顏色的要求，一次訂購2000至3000支直徑7mm的紙飲管，每支平均價為0.2元。疫情期間，更可以免費提供每支獨立包裝，不加收費用。如果客戶希望在飲管印上自己的圖案或口號，可以提供兩個方案：第一個是大批量方案，由合作的內地紙杯廠以水性油墨將圖案或口號印在一大卷紙上，然後運回公司的東莞廠房切割及製成飲管，每次需印製整卷600公斤的紙，大約相當於60萬支飲管。

第二個是小批量數碼印刷方案，採用一家比利時公司研發的食品級碳粉來印製，將多個客戶圖片轉交合作的台灣印刷廠，合併多張訂單印刷及運輸，再將紙運回其東莞廠房切割及製成飲管，每款設計最低印刷量是100支，令飲管變成宣傳媒體，食肆可以經常轉換款式來營造新鮮感，甚至和其他企業「聯乘」等；但每支飲管平均價錢會比較高。