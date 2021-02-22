削服務下投訴不多 聯合醫院讚港人有質素

本料多投訴 早教員工解畫

疫下不少公立醫院非緊急手術和檢查等要延期，蘇婉珍說，平時等候取藥時間長也有病人投訴，在醫管局宣布減少非緊急服務時，她以為要迎來排山倒海投訴，一早已教醫院職員如何向病人解釋疫下服務受阻。不過結果與其想法截然不同，蘇說疫情期間市民擔心到醫院，不少人將覆診改期，甚至表明只想取藥而不覆診。疫情持續一年多，她稱有關非緊急服務暫停的投訴並不多，認為市民很有質素，明白相關情况非醫院問題。

蘇又稱，疫情初期較多人不明白隔離安排，有家屬對被送入隔離病房的年長親人感緊張，稱自己可穿全套保護衣，即使有染疫風險亦想探望家人，惟因安全問題院方不能如此安排。她說考慮相關情况，醫院特意購入視像電話，方便病人與家屬隔着熒幕溝通。

出任病人聯絡主任10多年的蘇婉珍說，過去曾有男病人患心臟病要做手術，惟因手術本身風險而離世，其妻感無助之時，亦因男方家人壓力，令其要向醫院對抗、挑剔。蘇說，離世者家屬固然難過，但醫護人員亦心痛，涉事醫生曾對做同一手術感擔心。最終幸獲病人妻子理解，更寫了一張卡勸醫生振作，蘇引述該醫生稱心意卡猶如「強心針」，增強信念繼續幫助病人。