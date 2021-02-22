教局新指引：體育課須戴罩距1米

衛生防護中心日前亦更新給予學校的指引，倘學生被界定為密切接觸者或屬密切接觸者同住成員，須按中心指示檢測或檢疫，不得回校。如教職員及學生需做強制檢測，須獲陰性結果才能回校。

楊潤雄：學校爆發不多 難要求全強檢

申請全校恢復面授課堂的學校，所有教職員均要定期檢測。教育局長楊潤雄昨於商台《政好星期天》說，有學校讓教職員自行安排檢測，亦有學校派員一次過為全校教職員領取深喉唾液樣本收集瓶，另有辦學團體為學校安排外展檢測服務。他說局方正與衛生署及衛生防護中心商討，將樣本收集瓶放在教育局辦公處，讓學校派人領取。

現時教職員檢測屬自願性質，楊說做強制檢測需根據科學決定，過往政府在高危環境或有爆發時才強制相關者檢測，而學校爆發個案不多，難從科學角度要求所有教職員強檢。但他說，教職員多接觸學生，恆常檢測有助保障自己、家人及學生，並鼓勵教職員在本港疫苗供應充足時接種疫苗。他又說，暫無全面復課日期，要視乎疫情發展而定。