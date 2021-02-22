陳茂波：財赤新高 睇餸食飯 羅致光：倘設「臨時」失業援助 恐終恒常化

封面青綠色 寓意對未來抱希望

陳茂波網誌圖片顯示，新一份預算案封面是青綠色，陳茂波說經濟有起伏、財政豐儉也有周期，一如植物生長亦有規律。為應對經濟下行及防疫抗疫工作，2020/21財政年度赤字急升至歷史新高，在經濟尚未恢復之際，政府須維持逆周期政策以發揮穩定作用，令下年度出現較大赤字，為新一份預算案定下甚具挑戰的前設。

市民關注預算案會否「派糖」，陳茂波多次強調要「睇餸食飯」，稱在平衡不同考慮和限制後，最終敲定了預算案的框架與措施。他說不論餸菜多寡，希望市民仍可守望相助、有講有笑，積極樂觀面對，疫情總會過去，困難定可跨過。

本港最新失業率達17年高位，多個建制派政黨要求設立失業援助金。工聯會昨到政府總部外請願，遞交收集到的8萬個市民簽名，要求預算案推出150億元緊急失業援助金，向失業者發放每月9000元現金津貼，為期6個月。

羅料失業率3年內難降至5％

羅致光昨於網誌稱，若設立臨時失業援助項目，必須考慮項目是否真的屬「臨時」。他稱新冠病毒對全球影響未完，對本港失業率能在3年內降至低於5%「難以樂觀」，勞動市場往往需很長時間調整。他舉例，2003年SARS令本港失業率一度上升至8.5%，到2006年第二季才回落到低於5%。

若研失業保險 須暫停撤強積金對冲

羅致光表示，根據過往經驗，任何「臨時」或「一次過」的項目，特別是多次推出的項目，都會是一眾政黨及社會壓力團體爭取「恆常化」的目標；若項目不可能是「臨時」，政府便有責任考慮長期融資問題。他認為，若政府要研究成立失業保險制度，便要暫停有關取消強積金「對冲」的立法及其他準備工作，因制度必然與現行遣散費或長期服務金有直接關係。

明報記者

（預算案前瞻）