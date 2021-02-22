3年15萬宗工傷呈報 17宗精神受損獲判傷 團體：職場欺凌申索難

明報記者 黃詩雅 梁銘康

勞工處回覆查詢稱，在2017年至2019年，處方曾安排補償評估的聲請中，單涉及精神創傷的僱員補償聲請宗數分別為7宗、3宗及7宗，涉及損失工作日數分別為最少5天和最多706天，而永久喪失賺取收入能力由0至50%不等。

司機稱遭上司欺壓需服藥

勞處着申法援入稟

曾在銀行任職司機的林先生稱，早年因同事無理要求他接送下班回家，導致遲下班，與上司有摩擦，其後遭上司欺壓，如申請假期被拒、被調往文職、無知會下被減薪等，他2015年底向公司提交醫生紙申請醫療福利被拒，情緒激動暈倒撞傷尾龍骨，惟因需照顧患病妻，林拒絕留醫，醫生見其精神狀况轉介他到精神科就醫。

林其後出現失眠、幻覺、自殺傾向等，現時仍需服藥治療。他曾就意外申請判傷，處方稱理據不足，建議他申請法援尋求法院仲裁。他申請法援時曾提及自己的精神創傷，但最終被拒，公司亦全盤否認指控。勞工處回應稱，林的個案存有醫事爭議，已協助其申請法律援助以向法院尋求仲裁。

芳姐（化名）在一間公司任職清潔工10多年，工作表現一直理想，2018年接獲上司通知指上班時間有改動，由合約列明的固定上班時間變為隨傳隨到，事件其後雖獲解決，惟同年芳姐首次被上司評核表現差，如批評她抹窗不乾淨，但她解釋窗戶太大根本無法徹底清潔。芳姐其後感到精神壓力大，出現手震、蕁麻疹等徵狀，需接受精神科治療，她其後就精神損傷成功申請判傷並獲公司賠償。

團體：難證精神受損純因工作

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，職場欺凌在港普遍，但僱員難證明精神受損單純由工作造成，不少公司亦缺乏調查機制，令相關求助或成功獲賠償個案甚少，芳姐是鮮有成功一例。她說以勞工處每年接獲5萬宗工傷呈報，每年僅數宗單涉及精神創傷的呈報獲安排判傷，比例十分低。她又鼓勵員工如遇到職場欺凌導致精神創傷，應主動向勞工處呈報。