合作社住戶促原址原大賠償 市建：增成本不考慮 研縮規模

關注組：現方案難同區買樓 削權益

市建局去年宣布啟動「盛德街/馬頭涌道」及「靠背壟道/ 浙江街」兩個公務員合作社重建項目，重建後由現時約600伙增至3140伙。其中盛德街項目已獲發展局批准並已刊憲；而涉28個合作社共462伙住戶、規模較大的靠背壟道項目，市建局接獲約七成反對意見。

關注組發言人李小姐稱，該處仍有9個合作社未散社，不少住戶已居住40至50年，「由當年做開荒牛搬入、再到近年經歷沙中線工程滋擾，現時打算安享晚年享用鐵路之際，卻遇上市建局重建收購」；不少人擔心遷離後無法適應，亦不接受市建局收購方案。

李解釋，現行「7年樓齡」賠償方案，難令居民在原區購買與現時住所面積相若單位，屆時只能被迫離開原區或尋找更小單位；至於「樓換樓」方案，住戶獲賠償後需額外補錢才買到，變相逼居民「先低價賣樓，再高價買樓」，兩項方案均嚴重剝削居民權益。

稱新方案1/3人認同 倘遭拒不會賣

她稱，關注組去年提出「原址原大」方案，要求原區安置一個與原址面積相若單位予住戶，並提供過渡期租金津貼、遷回新居津貼、管理費津貼及補地價津貼，折合賠償價約每平方呎1.5萬元，估計462戶總收購價約70億元。她稱以該項目重建後總樓面面積約93.3萬平方呎計算，估計市建局出售收益達250億至300億元，認為局方可承擔該方案；又批評市建局稱「原址原大」方案折合賠償價達每平方呎3.36萬元是誇張失實。她稱該方案已獲三分之一住戶認同，若市建局拒絕，不會接受收購。

九龍城區議員馬希鵬表示，區議會轄下工作小組下月2日討論重建公務員合作社事宜，促市建局回應居民關注。根據市建局回覆信件，「原址原大」方案遠超現行政策收購價，將增加數十億元成本，故不考慮。局方續稱，靠背壟道項目仍處於法定規劃程序，現階段會研究3個可能方案，包括按照原計劃推展項目供城規會審批、不推展項目及研究縮小項目範圍，估計需額外半年至一年處理，現仍未有定案。