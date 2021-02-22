惠澤儲社DQ後 社員續被收供款

明報記者 彭靜怡

查詢漁署始知DQ 質疑發布差

惠澤是本港首間遭儲社註冊官兼漁護署長取消註冊的儲社，該社被指涉嫌違反《儲蓄互助社條例》，惠澤已上訴，正待區域法院排期，漁護署則已發出保管資產令，禁止任何人處置惠澤資產，涉約240社員和390萬元股份。

警方接獲惠澤社員報稱懷疑受騙，已為24人錄口供，涉款200萬元。

悉出事欲取款 遭游說續供

其中8名已報警的年老社員接觸本報，提供更多惠澤的資料。據各人所述，惠澤去年3月25日被頒令取消註冊，但同月27日至翌月底，最少有4人仍被惠澤收取供款，金額由4000至2萬元不等。供款2萬的郭伯質疑惠澤明知被取消註冊仍繼續收款。丁伯和余伯更稱，其後得悉惠澤出問題欲取回存款不果，反被游說繼續供款。

另一事主74歲黃太稱，丈夫2016年2月參加惠澤的「零存整付」儲蓄，原定上月期滿可取得15.6萬元，但丈夫前年4月去世，她擬停供款並取回本金，惠澤職員卻稱停供款將連本帶利全失，她唯有繼續供款，至去年4月得悉惠澤出事才停止。

黃太本身亦參加惠澤的「生前契約」善終儲蓄計劃，哭訴：「只希望過身時有人讓我走得體面，省吃儉用將全部家產寄望惠澤，如今希望破滅，死不瞑目！」

任清潔工的74歲余伯仍未取回近20萬元，「我在運動場兼職清潔工，每日只有379元，一個月只10多天有工開，每月供款4000元，這筆錢是我辛辛苦苦洗廁所，打掃做清潔的所有收入」。他去年4月16日在不知情下親手將供款交給惠澤職員。

無法過數改收現金 手寫「存摺」

他們稱事後向漁護署查詢，始知政府透過刊憲公布取消惠澤註冊，而社員都是老人家，不會上網，對事件懵然不知，相信現時仍有不知情長者尚在供款。他們又提到社員原透過銀行供款，但2018年7月起先後3間銀行的自動轉帳無法運作，至前年5月，惠澤改為收取現金，並為供款社員提供手寫「存摺」作供款紀錄。

事主中有6人是水務署在職及退休人員，他們因部門儲社存款利率低，經同事介紹加入惠澤並參加惠澤的存款計劃，各人原與惠澤其他社員無共同聯繫。他們加入惠澤後均只接觸過3名職員，包括姓李社長、姓馮（女）和姓黎職員，也從沒參加社員周年大會等。本報昨再分別致電3人查詢 ，均無人接聽。