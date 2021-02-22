區會1837萬抗疫撥款 民政總署拒批拖延

明報記者 邱榕瀅

民政署：有責確保公帑運用得宜

民政事務總署回覆稱，署長作為「社區參與計劃」撥款管制人員，有責任確保獲批撥款項目符合規定，使公帑運用得宜。被問到各區區議會通過撥款後、署方認為不適宜而不批撥款數字，民政事務總署稱無備存有關數字。

本報在本月上旬向18區區議會主席等人查詢，統計出各區區議會通過撥款後，被民政總署拒絕或拖延支援的撥款，共逾1837萬元。當中，東區、黃大仙、屯門、元朗、沙田及葵青區，有意撥款購買口罩等防疫物資，惟當局拒絕支援。沙田區議會主席程張迎稱，當區環境衛生委員會轄下工作小組有意撥款約200萬元購抗疫物資，其後當局表示市面已有大量同類物資，拒批撥款。

當局拒沙田撥款：市面大量抗疫物資

黃大仙區議會主席許錦成稱，該區曾通過撥款120萬元，予非政府組織舉行防疫講座、工作坊，以及派發防疫包，過往一般需時2至3周確認，區議會於去年10月通過撥款，至11月當局都沒有確認，最終申辦組織撤回申請。

有區議會「變陣」欲買其他物資，東區區議會主席黎志強稱，曾欲撥款100萬元購口罩等防疫物品，當區民政專員稱，物流處仍有很多抗疫物資，「為了急於散出去，凡買抗疫物資，就不會批（撥款）100萬元」。該區其後有意改買裝有湯包、麥片等物資的福袋並在農曆新年前派發，至新年前兩日仍是「貨都未見到」。他批評當區以行政權力扣起撥款，「真的是不合作運動」。

此外，有區議會欲撥款予區內消毒，當局設條件包括須與法團合資、只批撥款支援樓宇應貨差餉價值不高的大廈等。觀塘區議會去年通過撥款100萬元，為區內私人大廈做霧化消毒，觀塘區議會主席蔡澤鴻稱，當局認為撥款應以樓宇應貨差餉價值「劃界」、只令有需要的人受惠，他稱觀塘區願意劃走樓宇應貨差餉價值較高的屋苑，惟撥款至昨日一直「無聲氣」。

民政事務局長徐英偉早前指區議會已失效，蔡澤鴻強調，若當局稱區議會「無效」並不公道，稱非區議會無履行職責。

黎志強稱如不合作運動 單仲偕：不欲區會有功績

葵青區議會主席單仲偕稱，當區原欲撥款306萬元做光觸媒塗層計劃，惟上述條件苛刻，他認為做不到，加上撥款250萬購買口罩亦遭拖延、當局持續詢問問題，「（民政處）稱不能買口罩，問他可否買兒童口罩，當局稱局方也有，派清潔用品也不准」。單仲偕認為當局不欲區議會有功績、獲市民支持。

民政事務總署稱，一直全力支援地區抗疫方面行動，對於區議會倡為私人屋苑公共地方免費噴防疫塗層、加強清潔，署方願在共同出資參與及符合客觀條件前提下予資助，冀為有實際需要、缺資源的私人大廈在共同參與原則下提供支援。