夏博義：憂量刑委員會指點法官 徹底改革司法終結現制

盼就港法律制度與京溝通

「目前不令人樂觀」

夏博義因提出修改《港區國安法》條文被兩辦批評，全國政協副主席梁振英促其下台。對於如何應對來自北京的壓力，夏博義表示，何時為正確的事發聲、何時該保持低調，公會內有不同意見，形容今次帶領公會有如「風暴中掌舵」（helming a yacht in a storm）。

夏博義表示，希望就本港法律制度的未來與北京溝通，但目前的信號不令人樂觀（not encouraging），他又說公會對於一些議題無妥協餘地。有英國國會議員倡停止容許英國法官擔任香港終審法院的非常任法官，夏博義認為做法「錯誤」，將造成可怕的道德後果，亦為香港帶來最災難的事件之一。外界質疑夏有英國政黨背景，又曾出任牛津市議員；他前日接受now新聞台訪問，稱自己並無隱瞞政治背景，不會辭職。